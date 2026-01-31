Güngören’deki Atlas Çağlayan Davasında Gözaltılar Devam Ediyor

Güngören’de yaşanan bir bıçaklama olayı sonucunda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehditlerde bulunduğu iddia edilen bir şüpheli, Diyarbakır’da gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 14 Ocak’ta hayatını kaybeden 2009 doğumlu Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehditler üzerine yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Bu çerçevede M.Y.K. (19) isimli şüpheli Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYIN SEBEBİ

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde, 14 Ocak tarihinde bir baklavacı önünde yaşanan olayda, daha önce tanışmayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) “yan baktın” nedeniyle tartışmaya başlamış, sonrasında kavga haline dönüşmüştü. Kavgada E.Ç, “sustalı” tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaralayarak hastaneye kaldırılmasına yol açmış, ancak genç burada kurtarılamamıştı. Olayın ardından, polis E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

TUTUKLAMALAR VE GELİŞMELER

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük olan E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca, Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 8 zanlı da yakalanmış, bunlardan 3’ü emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ve başka bir şüpheli tutuklanırken, bir kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan bir başka şüpheli de tutuklandığı için tutuklu sayısı 5’e yükselmişti. Şanlıurfa’da gözaltına alınan F.K.’nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı toplamda 6’ya ulaşmış oldu.