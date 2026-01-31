Mika Raun Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklandı

mika-raun-uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklandi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda, bir ünlü ismin daha gözaltına alındığı duyuruldu.

MİKA RAUN GÖZALTINDA

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Uyuşturucu’ soruşturması çerçevesinde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla birlikte ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlarından gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Bir haber kaynağının aktardığına göre, Mika Raun Can, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada, ‘Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçlamasıyla tutuklama kararı çıktı.

Mika Raun’un sosyal medya hesabında yer alan bir videoda, yaşadığı şiddetli karın ağrısı ve kanama şikayetleriyle başvurduğu kadın hastalıkları doktoru tarafından yapılan muayenede 3 aylık hamile olduğunu öğrendiğini ifade etmesi, kullanıcılar arasında büyük tepkiyle karşılaştı.

