İzmir’de Barınma Hakkı Krizi Derinleşiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan İZPA tarafından kaleme alınan “Mercek İzmir – İyi Olma Hali: İzmir’de Barınma Hakkı Politika Notu” adlı raporda, barınmanın şehirdeki yaşam maliyetini şekillendiren en önemli faktörlerden biri olduğu ifade ediliyor. Raporda, barınmanın sadece konuta sahip olma ile sınırlı kalmadığı, aynı zamanda erişilebilir, güvenli, dayanıklı ve uygun fiyatlı konutların iyi olma halinin merkezinde yer aldığı vurgulanıyor.

BARINMA HAKKI ERİŞİLEMEZ HALE GELİYOR

Araştırmaya göre, hane gelirinin yüzde 30’unun üzerinde kalan kira harcamaları, barınma hakkını fiilen erişilemez kılıyor. İzmir’in 11 merkez ilçesinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası, 25 bin lirayı aşarken, bu rakam uygun fiyatlı barınma açısından belirlenen kriterin yaklaşık iki katına ulaşmış durumda.

KİRA ARTIKLARI SOSYAL ADALETİ TEHDİT EDİYOR

Raporda, ayrıca 2018–2025 yılları arasında Narlıdere, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Balçova gibi ilçelerde kiraların 20 kata varan oranlarda yükseldiğine dikkat çekiliyor. Bu durumun barınma krizinin sosyal adalet ve yaşam kalitesi üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler yarattığına işaret ediliyor.