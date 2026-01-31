İzmir’de Barınma Hakkı Krizi Derinleşiyor

izmir-de-barinma-hakki-krizi-derinlesiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan İZPA tarafından kaleme alınan “Mercek İzmir – İyi Olma Hali: İzmir’de Barınma Hakkı Politika Notu” adlı raporda, barınmanın şehirdeki yaşam maliyetini şekillendiren en önemli faktörlerden biri olduğu ifade ediliyor. Raporda, barınmanın sadece konuta sahip olma ile sınırlı kalmadığı, aynı zamanda erişilebilir, güvenli, dayanıklı ve uygun fiyatlı konutların iyi olma halinin merkezinde yer aldığı vurgulanıyor.

BARINMA HAKKI ERİŞİLEMEZ HALE GELİYOR

Araştırmaya göre, hane gelirinin yüzde 30’unun üzerinde kalan kira harcamaları, barınma hakkını fiilen erişilemez kılıyor. İzmir’in 11 merkez ilçesinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası, 25 bin lirayı aşarken, bu rakam uygun fiyatlı barınma açısından belirlenen kriterin yaklaşık iki katına ulaşmış durumda.

KİRA ARTIKLARI SOSYAL ADALETİ TEHDİT EDİYOR

Raporda, ayrıca 2018–2025 yılları arasında Narlıdere, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Balçova gibi ilçelerde kiraların 20 kata varan oranlarda yükseldiğine dikkat çekiliyor. Bu durumun barınma krizinin sosyal adalet ve yaşam kalitesi üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiler yarattığına işaret ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MTV Taksit Ödemeleri İçin Son Gün: 2 Şubat

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksiti ve borç yapılandırma ödemeleri için son tarih 2 Şubat olarak belirlendi. Ödemelerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor.
Gündem

Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 769’a Ulaştı

Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı son 48 saatte 17 artarak 71 bin 769'a ulaştı. Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.
Gündem

Türkiye İhracatında Deniz Yolu Üstünlüğü Sürüyor

Türkiye, 2022'de 273,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tarihindeki en yüksek rakama ulaştı. İhracatın çoğu deniz yoluyla yapıldı.
Gündem

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Maden Göçüğü: 226 Ölü

Kuzey-Kivu'nun Masisi bölgesindeki koltan madeninde meydana gelen göçükte en az 226 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gündem

Yeni Yılda Akaryakıta Büyük Zam Beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına yeni zamların yolda olduğu belirtiliyor. Motorin, benzin ve otogazda artış bekleniyor ve motorin 60 TL'yi geçebilir.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.