Atlas Çağlayan’ın Annesinden Çarpıcı Açıklamalar Geldi

Güngören’de meydana gelen bir bıçaklı kavga sonucunda 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın yaşamını yitirmesi sonrası, annenin yürek burkan açıklamalarda bulundu. E.Ç. isimli şüphelinin avukatının, “zorlamak için bıçak savurduğu” yönündeki iddialarına sert tepki gösteren Gülhan Ünlü, “Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Atlas Çağlayan, 14 Ocak’ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki bir baklavacının önünde E.Ç. tarafından bıçakla yaralandıktan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aile, taziyeleri evlerinde kabul ederken, anne Gülhan Ünlü, Atlas’ın sağlıkçı olma hayalini taşıdığını ve çevresinde sevilen bir birey olduğunu belirtti. Oğlunun katilini ve olayı kınayan Ünlü, “Benim çocuğumun hiçbir suçu yok. O nur yüzüyle nasıl bir yan gözle bakabilirdi ki? Atlas’ı tanımanızı çok isterdim” dedi.

Bıçakla dolaşan bir katilin oğlunu öldürmeye geldiğini vurgulayan Ünlü, “Eğer korkutmak istemiş olsaydı, o bıçakla vurmazdı. Lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net, ölümcül darbe vuruyor” dedi. Olayın nasıl başladığını anlatan Ünlü, 14 Ocak’ta baklavacı önünde “yan baktın” tartışması nedeniyle kavgaya tutuşan Atlas Çağlayan ile E.Ç. arasında çıkan çatışmanın son derece talihsiz bir şekilde sonuçlandığını ifade etti. E.Ç., olaydan sonra polis ekiplerince yakalanmış ve adliyeye sevk edilirken, tutuklanmıştı.