Atletico Madrid Ademola Lookman’ı Kadrosuna Kattı

Atletico Madrid, Ademola Lookman’ı Kadrosuna Katıyor

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, İtalya Serie A’nın Atalanta takımında forma giyen Ademola Lookman’ı transfer etti. Club tarafından yapılan resmi duyuruda, Nijeryalı futbolcuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi. 28 yaşındaki Lookman’ın, çok yönlü ve dinamik bir sağ ayaklı oyuncu olarak, hem ikinci forvet hem de kanat oyuncusu olarak her iki kanatta oynayabildiği ifade edildi. Açıklamada, “İçeriye doğru kat ederek veya doğal pozisyonunda kalarak hızını ve top sürme yeteneğini en iyi şekilde kullanıyor.” denildi.

Lookman’ın Etkileyici Kariyeri

Kariyerinde Charlton, Everton, Leipzig, Fulham, Leicester City ve Atalanta takımlarında görev alan Lookman, 2023/24 sezonunda Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı kazanmayı başardı. Bu transferle Atletico Madrid, kadrosuna önemli bir katkı sağlayarak hem hücumda hem de kanatlarda daha fazla çeşitlilik elde etmiş oldu.