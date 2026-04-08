MASAK Eski Başkan Yardımcısı Gözaltına Alındı

Ramazan Başak, Borsa Manipülasyonu İddiasıyla Gözaltında

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde “Borsa manipülasyonu” ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

JANDARMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Başak’ın evinde gerçekleştirilen operasyon sonrası, gözaltına alınan eski başkan yardımcısının, sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Bununla birlikte, soruşturmanın detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildiriliyor.