MASAK Eski Başkan Yardımcısı Gözaltına Alındı

Ramazan Başak, Borsa Manipülasyonu İddiasıyla Gözaltında

RAMAZAN BAŞAK EMNİYET’E GÖTÜRÜLDÜ

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde “Borsa manipülasyonu” ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

JANDARMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Başak’ın evinde gerçekleştirilen operasyon sonrası, gözaltına alınan eski başkan yardımcısının, sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Bununla birlikte, soruşturmanın detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildiriliyor.

Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih Real Madrid’i Mağlup Etti

Bayern Münih'in Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de yer alması ve ardından 70. dakikada oyundan çıkması, İspanyol medya tarafından tartışıldı.
TFF Yabancı Kuralında 12+2 Devam Kararı Aldı

Yabancı futbolcu kuralındaki değişikliğin sebebi belli oldu. Bu yılki 12+2 kuralı, gelecek sezonda da sürdürülecek.
Dursun Özbek Şampiyonluk İçin Motivasyonu Artırdı

Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etmek için sezon sonuna dek her maç için prim verme kararı aldı. Bu hamle, takım motivasyonunu artırmayı hedefliyor.
Sözcü TV’de İkinci Yönetici İstifası Gerçekleşti

Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Genel Müdür Güney Öztürk de görevinden ayrıldı.
Mourinho’nun Benfica’daki Geleceği Hakkında Tartışmalar Sürüyor

Portekiz medyası, Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia öne sürdü.