Attila Szalai Polonya’ya Kiralanarak Yeni Bir Sayfa Açtı

FUTBOLDA YENİ BİR DÖNEM

Fenerbahçe’den Hoffenheim’a transfer olan Macar stoper, Kasımpaşa döneminin ardından Pogoń Szczecin’e kiralık olarak gitti. Yüksek bir bonservis bedeliyle Alman kulübüne transfer olan Attila Szalai’nin kariyerindeki dalgalanmalar sürüyor. Sezonun başında Kasımpaşa’ya kiralanan stoper, Süper Lig’de beklenen performansı gösteremeyince takımıyla yollarını sessizce ayırdı. Kasımpaşa’nın TFF’ye fesih bildiriminde bulunmasının ardından, Szalai’nin yeni adresi merak konusuydu.

KİRALAMA ANLAŞMASI DUYURULDU

Beklentiler doğrultusunda, Attila Szalai, Hoffenheim tarafından Polonya Ekstraklasa’ya katılan Pogoń Szczecin’e kiralandı. Pogoń Szczecin kulübü, bu kiralık anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğunu ve herhangi bir satın alma opsiyonu içermediğini duyurdu. Szalai’nin Kasımpaşa’daki macerası oldukça kısa sürdü. Emre Belözoğlu’nun raporları doğrultusunda oyuncunun performansının yetersiz bulunduğu ve bu sebeple sözleşmesinin sona erdiği iddiaları gündemde.

YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Sezonun başlangıcında büyük umutsuzluklarla transfer edilen Szalai, Kasımpaşa formasını 15 maç giyerken yalnızca 1 asist başarısı gösterebildi. Savunmadaki istikrarsızlığı ve beklenen liderlik özelliğini yansıtamaması, Kasımpaşa taraftarları arasında hayal kırıklığına yol açtı. 28 yaşındaki Macar stoper, geçmişte Rapid Wien, Apollon Limassol, Mezőkövesd ve Fenerbahçe gibi takımlarda bulunmuştu. Fenerbahçe’de sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Szalai, 2023 yılında 12.3 milyon Euro bonservisle Hoffenheim’a gitmişti. Ancak Alman ekibinde kalıcılık gösteremeyen stoper, daha önce üç farklı takıma kiralanmıştı.

KARİYERDE YENİ BİR FIRSAT

Şimdi, Polonya’da yeni bir başlangıca hazırlanıyor. Pogoń Szczecin, Polonya Ekstraklasa’da mücadele eden, orta sıralarda yer alan bir kulüp. Szalai’nin bu transferi, kariyerini yeniden canlandırması adına bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Macar stoperin Polonya ligindeki performansı, gelecekteki kariyer planları açısından önemli bir belirleyici niteliğine sahip olacak.