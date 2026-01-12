Audi Fabrikasının Kapanması Sonrası İstihdam Destek Programı

audi-fabrikasinin-kapanmasi-sonrasi-istihdam-destek-programi

Brüksel’in Vorst bölgesindeki Audi fabrikası, Q8 e-tron modelinin üretimi durdurulmasının ardından geçtiğimiz yıl şubat ayında kapılarını kapattı. Fabrikanın faaliyetlerinin sona ermesi, yalnızca Audi bünyesindeki çalışanları değil, tedarikçi şirketlerdeki yüzlerce kişiyi de işsiz bıraktı.

3 BİN 414 KİŞİ İŞSİZ KALDI

Avrupa Komisyonu tarafından planlanan destek, 2 bin 580 eski Audi çalışanı ile 834 tedarikçi firma çalışanını kapsamaktadır. Toplamda 3 binden fazla kişinin yeniden iş bulmasına yönelik bu destek, çeşitli istihdam programlarında kullanılmayı amaçlıyor. 7,5 milyon Euro olarak belirlenen bütçenin, kariyer danışmanlığı hizmetleri, mesleki eğitim programları ve kendi işini kurmak isteyen çalışanlara yönelik destekler için harcanması bekleniyor.

ÖZEL BİRİM OLUŞTURULDU

Fabrikanın kapanmasının akabinde hemen bir özel istihdam birimi oluşturuldu. Bu kapsamda yapılan çalışmalara göre, Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık bin eski Audi çalışanının yeni bir işe yerleştirildiği bildirildi. Avrupa Birliği desteği, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı sonucunda resmi hale gelecek. Onay sürecinin tamamlanması ile birlikte, sağlanacak fonun geçmişte gerçekleştirilen harcamaları da kapsayabileceği ifade ediliyor.

