Avcılar’da Yangın Çorap Atölyesinde Çıktı

YANGININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Yangın, saat 03.30 civarında Yeşilkent Mahallesi G-642 Sokak’taki dördüncü katlı binanın giriş katında bulunan çorap üretimi yapılan tekstil atölyesinin deposunda meydana geldi. İş yerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın, hızlı bir şekilde tüm atölyeyi sarmaya başladı ve bina tahliye edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bu esnada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve sağlık ekipleri de bölgedeki durum için hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda yangın, kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINDAN SONRAKİ DURUM

Yangın sonrası iş yeri kullanım dışı kaldı ve binanın dış cephesinde ciddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının sebebini araştırarak detaylı bir inceleme başlattı. Aynı zamanda, polis ekipleri de olayla ilgili çalışmalarını sürdürdü.