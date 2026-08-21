AVM’lerde Marka-Kira Krizi Büyüyor

Ekonomi
Bir adam resmi, takım elbise giymiş ve gülümsüyor
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, kira artış taleplerinin markalar üzerinde yarattığı mali yükü vurguladı.
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Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, uzayan kira kontratlarında markaların 2-3 kata varan artış talepleriyle karşılaştığını söyledi. Ortak alan giderlerinde ise mevzuat değişikliğine rağmen şeffaflık sağlanamadığını belirtti. Birçok AVM yönetiminin ayrıntılı hesap ve faturaları paylaşmadığını ifade etti.

14 MİLYON METREKAREDE EK MALİYET UYARISI

Türkiye’deki AVM’lerde yaklaşık 14 milyon metrekare kiralanabilir alan bulunduğunu hatırlatan Öncel, metrekare başına 50 TL’lik fazla ödemenin bile büyük bir yük oluşturduğunu söyledi. Bu durum markalara aylık 700 milyon TL ek maliyet getirebilir. Yıllık maliyet ise 8.4 milyar TL seviyesine ulaşabilir.

SEKTÖRDE SATIŞLAR YAVAŞLADI

BMD’nin araştırması, perakende satışlarında temmuz ayında yavaşlamaya işaret etti. Mayıs ve haziranda hareketli geçen hazır giyim ve ayakkabı satışları temmuzda geriledi. Hazır giyim markalarının yüzde 54’ü adet satışlarının düştüğünü bildirdi. Ayakkabı markalarının yüzde 58’i de satış kaybı yaşadığını açıkladı.

KOZMETİKTE SATIŞ ARTIŞI SÜRÜYOR

Kozmetikte ise markaların yüzde 86’sında adet satışları arttı. Öncel, ciro artışının birçok markada enflasyonun altında kaldığını belirtti. Öncel, “Maliyetler artarken kârlılık düşmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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