Avrupa Birliği’nden Yerel Üretim Destekleme Adımı

avrupa-birligi-nden-yerel-uretim-destekleme-adimi

Avrupa Birliği, Çin menşeli ucuz ithalatlar karşısında yerel sanayiyi güçlendirmek amacıyla Sanayi Hızlandırma Yasası’nı uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Bu yeni strateji çerçevesinde, binden fazla Avrupalı iş lideri ve yönetici, yerel üretimi teşvik eden ortak bir bildiriye imza atmış durumda. “Made in Europe” adı verilen bu strateji, Avrupa Birliği’nin yerel üretimi canlandırmayı ve Çin’in pazar hakimiyetini kırmayı amaçlıyor. Ancak, otomotiv sektöründeki devlerin bu tasarıya yönelik itirazları dikkat çekiyor. Yeni yasa tasarısına göre, üreticilerin mali destek alabilmeleri için araç montajını AB sınırları içinde gerçekleştirmeleri ve en az yüzde 70 yerlilik oranına ulaşmaları gerekiyor.

FORD’DAN TÜRKİYE VURGUSU

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, üretim süreçlerine sıkı şekilde bağlı olan Türkiye ve Birleşik Krallık’ın bu yeni düzenlemeye dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Baumbick, Avrupa’daki fabrikalarının Türkiye ve İngiltere tedarik zincirlerine derin bir şekilde bağlı olduğunu ve bu ülkelerin dışlanmasının AB içindeki üretimi zayıflatacağını belirtti.

DEİK’TEN DESTEK AÇIKLAMASI

Baumbick’in bu önemli uyarılarına Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak’tan da etkili bir destek geldi. Olpak, Türkiye’nin 30 yıldır Avrupa sanayisiyle tamamen bütünleşmiş bir ülke olduğunu ve bu güçlü üretim yapısının dışarıda bırakıldığı bir senaryoya izin vermeyeceklerini vurguladı.

KRİTİK ÜRETİM TÜRKİYE’DE YER ALIYOR

Türk resmi yetkilileri, Avrupa sanayisinin güçlenmesine karşı olmadıklarının altını çizerken, mevcut başarılı üretim ağının korunarak desteklenmesini talep ediyor. Ford’un küresel pazardaki önemli ticari araçları olan Transit, Transit Custom ve Courier modellerinin üretimi şu anda Türkiye’de gerçekleştiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’nin Rum Kesimine Askeri Desteği Devam Ediyor

ABD Silahlı Kuvvetleri ve New Jersey Ulusal Muhafızları, Rum askerlerine terörle mücadele ve siber güvenlik konularında ortak bir eğitim programı düzenledi.
Gündem

TÇE’nin Dijital Reklamcılık Raporunda Çarpıcı Veriler Açıklandı

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yayımladığı rapor, Türkiye'deki dijital reklamcılığın büyümesini ve sektörün ekonomik etkilerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.
Gündem

Avrupa Birliği Yerel Üretim için Yeni Yasayı Hazırlıyor

Ford, Avrupa Birliği'nin otomotiv üretim stratejisinde Türkiye ve Birleşik Krallık'ı dışlamasının sektörde ciddi sorunlar yaratacağı uyarısında bulundu.
Gündem

Sosyal Medya Düzenlemesiyle İlgili Detaylar Açıklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV'deki programda sosyal medya düzenlemeleri ile gençler ve anonim hesaplar üzerine yapılan çalışmaları aktardı.
Gündem

Müzik Dünyasında Celal Karatüre Rüzgarı Esti

Celal Karatüre, "Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" adlı eseriyle Türkiye ve Almanya müzik listelerinde 1. sıraya yerleşti, dünya genelinde en çok dinlenenler arasında 9. sıraya yükseldi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.