Avrupa Birliği Ücret Şeffaflığı Direktifini Uygulamaya Alıyor

avrupa-birligi-ucret-seffafligi-direktifini-uygulamaya-aliyor

Avrupa Birliği’nden Önemli Düzenleme

Avrupa Birliği’nin 2023/970 sayılı “Ücret Şeffaflığı Direktifi”, 2026 yılı itibarıyla tüm üye ülkelerde uygulanmaya başlayacak. Bu direktif çerçevesinde, işverenler çalışanların maaş bilgilerini açıklama yükümlülüğü altına girecek. Almanya’da kadınların, erkeklerden saat başına ortalama olarak yüzde 16 daha az kazandığı kaydediliyor. Eşdeğer pozisyonlarda ve niteliklerin dikkate alındığı durumlarda bu farkın yüzde 6’ya düştüğü gözlemleniyor. Uzmanlar, bu durumun başlıca nedeninin düşük ücretli işlerde çalışan kadınlar ile yarı zamanlı istihdam olduğunu vurguluyor.

İş Başvurusunda Devam Eden Değişiklikler

Yeni düzenlemeye göre iş başvurusu yapan bireyler, işe başlamadan önce maaş aralığını öğrenme hakkına sahip olacak. İşverenlerin, daha önceki maaşın sorulması yasaklanacak. Bu doğrultuda, büyük şirketlerin cinsiyete dayalı ücret farklılıklarını düzenli olarak raporlamaları şart koşulacak.

Çalışanların Hakları Güçleniyor

Eğer ücret ayrımcılığı tespit edilirse, çalışanların eksiksiz ödeme talep etme hakkı olacak ve kanıt yükümlülüğü işverene ait olacak. Eşitlik ve Eğitim Bakanı Karin Prien, direktifin titizlikle uygulanacağını belirtti. Sendikalar uygulamanın gerekliliğini savunurken, işverenler bürokrasi ve toplu sözleşme özgürlüğünün kısıtlanacağı endişesini taşıyor.

Şirketlerin Maaş Açıklama Uygulamaları

Uluslararası danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, Almanya’daki birçok şirket hâlâ maaş aralıklarını iş görüşmeleri sırasında açıklamaktan kaçınıyor. Yaklaşık yarısının ise önümüzdeki dönemde bunu gerçekleştirmeyi planlamadığı ifade ediliyor. İşverenler ayrıca, maaş pazarlıklarının artmasından ve çalışanların tepkilerinden endişe duyuyor.

