Avrupa’da Kar ve Fırtına Etkisi Sürüyor

Soğuk hava ve kar yağışı, dünya genelinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı, Avrupa’nın birçok bölgesini beyaza bürüdü. Yaşanan fırtına ve don olayları ise günlük yaşamda aksamalara neden oluyor. Yetkililer, vatandaşları dikkate almaları için uyarırken, Meteoroloji de sarı ve turuncu kodlarla tehlikenin boyutuna dair bilgi veriyor.

BELÇİKA’DA UÇUŞLAR GECİKİYOR

Brüksel Havalimanı’nın internet sitesinde, pistte meydana gelebilecek don olayları ve uçakların buz tutma riski nedeniyle gün boyunca uçuşlarda gecikmeler olabileceği ifade edildi. Şu ana kadar burada 20 kalkış ve 17 iniş dahil olmak üzere toplam 37 sefer iptal edilirken, 116 uçuşun ertelendiği bildirildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, hava koşulları nedeniyle Belçika ile Hollanda arasındaki bazı tren seferlerinde de aksaklıklar yaşanıyor.

HOLLANDA’DA ÇALIŞMA TAVSİYESİ

Soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Hollanda’daki yetkililer, halkı mümkünse evden çalışmaları konusunda bilgilendirdi. Ayrıca, olası kazaların önüne geçmek adına trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, ülke genelinde kar yağışı sebebiyle “turuncu kod” ile en yüksek ikinci seviye uyarıda bulundu. Kış tarifesi nedeniyle tren ve otobüs seferlerinin sayısının azaldığı belirtilirken, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda 679 uçuş iptal edildi.

İNGİLTERE’DE “HAYATI TEHLİKE” UYARISI

İngiltere Meteoroloji Ofisi, yılın ilk isimlendirilmiş fırtınası olan “Goretti”nin yaklaştığını belirtirken, bazı bölgeler için yeni hava durumu uyarıları yayımladı. Açıklamada, İngiltere’nin güneybatısında fırtınanın neden olabileceği “hayati tehlike” riskinin bulunduğu vurgulandı. Yarın yerel saatle 17.00’den itibaren Cornwall’ın batı ucunda “amber” kodlu rüzgar uyarısının geçerli olacağı açıklandı. Fırtınanın binalarda hasar yaratabileceği, yaralanmalara sebep olabileceği ve sahil bölgelerinde tehlikeli koşullar oluşturabileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, İskoçya genelinde ve İngiltere’nin kuzey kesimlerinde bu gece itibarıyla kar ve buzlanma için “sarı” kodlu uyarılar verildi.

FRANSA’DA DON OLAYLARI DEVAM EDİYOR

Fransa’da kar yağışı ve don olayları neticesinde 32 ilin alarm seviyesi “turuncu”ya yükseltildi. ayrıca, Vendee, Maine-et-Loire, Sarthe, Orne, Eure ve Seine-Maritime vilayetlerinde “sarı” alarm seviyesi devam ediyor. Paris bölgesinde otobüs hatlarında olumsuz hava koşullarına bağlı trafik aksamaları meydana geldi ve bazı seferler iptal edildi. Kar yağışı yaşanan 10 ilde ise okul servisleri hizmetleri durduruldu. Ayrıca Ile-de-France bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı. Kötü hava koşulları nedeniyle Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda yüzlerce, Orly Havalimanı’nda ise yaklaşık 40 uçuş iptal edildi. Nantes şehrinde A83 otoyolu buzlanma sebebiyle trafiğe kapatılırken, şehirdeki havalimanında kısa süreli hizmet vermedi. Ülkede kar yağışına bağlı kazalar nedeniyle Ile-de-France bölgesinde 5 Ocak’ta 2, dün ise Landes vilayetinde 3 kişi hayatını kaybetti.

İTALYA’DA TRAFİK AKSAMALARI YAŞANIYOR

İtalyan ajanslarının aktardığına göre, ülkenin kuzeyi ile güneyini bağlayan ana A1 otoyolunun bir kısmı, buzların temizlenmesi amacıyla erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Ayrıca, Aniene Nehri’nin taşması sonucu başkent Roma’nın birçok sokağı su baskınlarıyla karşı karşıya kaldı.

İSVİÇRE’DE “ÖNEMLİ TEHLİKE” UYARISI

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi, ülkedeki bazı bölgelere kar yağışı dolayısıyla “önemli tehlike” uyarısında bulundu. Ofis, özellikle araç kullanacakların yol ve çığ havadislerine dikkat etmelerini önerdi.

NORDİK ÜLKELERDEKİ DURUM

Danimarka’nın Kuzey Jutland bölgesindeki yetkililer, şiddetli kar yağışı nedeniyle halka dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. İsveç devlet televizyonu SVT ise Göteborg kentinde bonus havayı göz önünde bulundurarak tüm tramvay seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.