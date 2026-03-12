Dilan Ve Engin Polat’ın Kırmızı Ferrari’si Satışta

dilan-ve-engin-polat-in-kirmizi-ferrari-si-satista

Bir dönem sosyal medya platformlarında yoğun tartışmalara neden olan ve yargılandıkları kara para aklama davası ile gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat’ın serbest kaldıktan sonraki yaşamları merakla izleniyor.

KIRMIZI FERRARİ SATIŞA SUNULDU!

Kara para aklama davasında uzun süre hapis yatan Dilan ve Engin Polat, 2023 yılında gerçekleştirilen büyük bir operasyon sonucunda yediemin otoparkına alınan, daha sonrasında ise geri alınan lüks otomobillerinden birini satışa çıkartmaya hazırlanıyor.

38 MİLYON 500 BİN TL FİYAT BELİRLENDİ!

Alınan bilgilere göre, Engin Polat, Ferrari marka aracını dikkat çekici bir fiyatla satışa sundu. Sosyal medya paylaşımlarında yer alan görüntülere göre, Polat çiftinin kırmızı Ferrari’si, 38 milyon 500 bin TL’lik bir etiketle alıcı bekliyor.

POLAT ÇİFTİ NELER YAŞADI?

2023 yılında “Kara para aklama”, “Vergi usul kanununa muhalefet” ve “Yasa dışı bahis” suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat, yaklaşık 9 ay boyunca cezaevinde kalmıştı. 2024 yılında tahliye edilen çift, yargılamalarının tutuksuz devam etmesi sonrasında şirketlerinin yönetimini geri alarak ticari faaliyetlerine Ataşehir’deki merkezlerinden devam etme kararı aldı.

