MHP Genel Başkanı Bahçeli’den İstiklal Marşı Kutlaması

MHP, sosyal medya platformlarından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü vesilesiyle Genel Başkan Bahçeli’nin mesajını paylaştı.

İSTİKLAL MARŞI’NA SELAM DURULDU

Videolu paylaşımda yer alan “12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü kutlu olsun” ifadesiyle Bahçeli, konuya ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Bahçeli, “İstiklal Marşı’mız Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesi, muhteşem bir mücadelenin ebedi vesikasıdır” sözleriyle marşın önemine vurgu yaptı.

ŞEHİTLERE VE MEHMET AKİF ERSOY’A ŞÜKRAN

Bahçeli, vatanı için canlarını veren aziz şehitleri ve kahramanları anarak “Yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza” ifadelerini kullandı. Bahçeli, ayrıca “bir ahlak ve adanmışlık nişanesi olan muhterem vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’a en derin şükran hislerimle birlikte Cenabıallah’tan gani gani rahmetler diliyorum” diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.