Galatasaray Osimhen İçin Belirlediği Bonservis Bedelini Açıkladı

galatasaray-osimhen-icin-belirledigi-bonservis-bedelini-acikladi

Galatasaray, sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Victor Osimhen ile oldukça dikkat çekici bir performans sergiliyor. Bu performans sayesinde Nijeryalı golcü, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

REAL MADRID VE PSG’DEN TAKİPTE

Victor Osimhen, Galatasaray forması altında hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği başarılarla gözleri üzerine çekiyor. Nijeryalı futbolcunun yükselen formu, Avrupa’nın iki prestijli kulübünü de harekete geçirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Irak Petrol Limanlarında Operasyonlar Askıya Alındı

Irak'ın Basra Körfezi'nde iki tanker saldırıya uğradı. Olay sonrası ülkedeki petrol limanlarında tüm faaliyetlerin askıya alındığı duyuruldu.
Gündem

İlaç Fiyatlandırmasında Euro Kuru Güncellendi

Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyatlandırmasında euro kuru, 1 Nisan'dan itibaren 29,11 lira olarak belirlendi. Bu karar iki aşamalı bir artışı kapsıyor.
Gündem

İran Savaşında Yerinden Edilenlerin Sayısı 3.2 Milyona Ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İran'da 28 Şubat'tan itibaren ABD ve İsrail saldırıları sonucunda 3,2 milyon kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
Gündem

Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau’dan Uyarı

Fransa Merkez Bankası Başkanı, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol piyasalarına etkisi nedeniyle akaryakıt yardımları ve kamu borcu üzerine endişelerini dile getirdi.
Gündem

İkinci El Araç Piyasasında Bayram Öncesi Hareketlilik Bekleniyor

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ikinci el araç pazarında artan talep dikkat çekiyor. Uzmanlar bu dönemdeki yoğunluğun verilerle desteklendiğini belirtiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.