Galatasaray Osimhen İçin Belirlediği Bonservis Bedelini Açıkladı

Galatasaray, sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Victor Osimhen ile oldukça dikkat çekici bir performans sergiliyor. Bu performans sayesinde Nijeryalı golcü, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

REAL MADRID VE PSG’DEN TAKİPTE

Victor Osimhen, Galatasaray forması altında hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği başarılarla gözleri üzerine çekiyor. Nijeryalı futbolcunun yükselen formu, Avrupa’nın iki prestijli kulübünü de harekete geçirdi.