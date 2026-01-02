Avrupa’da Yılbaşı Kutlamaları: 59 Can Kaybı Ve Yaklaşık 300 Yaralı

Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen yılbaşı kutlamaları, birçok noktada trajedik olaylara neden oldu. Kutlamalar sırasında meydana gelen kazalar ve çatışmalar sonucunda onlarca kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi de yaralandı. İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında bir barda yaşanan yangında 40 kişi hayatını kaybederken, 115 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. Almanya’da yılbaşı gecesi yaşanan trajik olaylar sonucunda bazıları havai fişek kaynaklı olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

FRANSA’DA ŞİDDET OLAYLARI

Fransa’da, yılbaşı kutlamaları öncesinde 90 binden fazla güvenlik güçü görevlendirildi. Ancak, kutlamaların sırasında şiddet olayları da yaşandı. Fransız basınında aktarılan bilgilere göre, birçok şehirde meydana gelen şiddet olayları sonucunda 800’den fazla araç ateşe verildi ve birçok kişi gözaltına alındı. Paris Savcılığı, başkent Paris’te 125 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Chelles’te 12 yaşındaki bir çocuğun havai fişekle yaralandığı belirtilirken, Yvelines bölgesinde 28 aracın ateşe verildiği kaydedildi.

İSVİÇRE’DE TRAJEDİ

İsviçre polisinin yaptığı açıklamada, Crans-Montana Kayak Merkezi’ndeki bir barda çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 115 kişinin de ağır yaralandığı bilgisi verildi. Valais Kanton Meclisi tarafından olağanüstü hal ilan edilirken, bölgeye çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye aracı gönderildi. Ayrıca, olayın meydana geldiği bölgenin kapatıldığı ve havadan uçuşların yasaklandığı bildirildi.

AVUSTURYA GÖRECELİ OLARAK SAKİN

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, yılbaşı kutlamaları sırasında ülke genelinde 421 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Viyana’da yılbaşı kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan 14 yaşındaki bir çocuğun bir elini kaybettiği belirtildi. Viyana’daki kutlamalar sırasında sağlık ekiplerinin 1135 kez müdahalede bulunduğu öğrenildi.

ALMANYA’DA TRAJEDİK OLAYLAR

Almanya’daki yılbaşı gecesi olaylarında, bazıları havai fişekten kaynaklı olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bielefeld’de meydana gelen iki ayrı havai fişek kazasında 18 yaşındaki iki genç hayatını kaybederken, Hof yakınlarındaki bir karayolunda bir polis aracının başka bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bochum’daki bir patlamada 70 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi ve olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

İNGİLTERE’DE ŞİDDET OLDU

İngiltere’de yılbaşı akşamı ve 1 Ocak sabahı, çok sayıda şiddet olayı ve gözaltına alma vakaları gerçekleşti. Olaylar genellikle alkol etkisi altında olan vatandaşların karıştığı kavga ve trafik kazaları şeklinde meydana geldi. Cardiff yakınlarında, alkollü bir grup arasında çıkan bir kavgada 19 yaşındaki bir erkek yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BELÇİKA’DA GÖZALTILAR

Belçika’da yerel medyada çıkan haberlerde, polisin üç farklı şehirde, çoğu genç 191 kişiyi yılbaşı kutlamaları esnasında gözaltına aldığı belirtildi. Brüksel’de birçok noktada molotofkokteyli kullanıldığını ve birkaç kez havai fişek atıldığını kaydeden polis, 63 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Anvers kentinde, ambulanslara, polis ve itfaiye araçlarına taş atıldığı esnasında 100 genç gözaltına alındı.

HOLLANDA’DA YANGINLAR VE ÇATIŞMALAR

Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde, yılbaşı kutlamalarında birçok yangın meydana geldi. Kamu yayın kuruluşu NOS’a göre, Utrecht yakınlarında silahlı bir şahsın polis tarafından etkisiz hale getirildiği ve yasak olmasına rağmen havai fişeklerin kullanıldığı bildirildi. Bu olaylarda 250 kişinin gözaltına alındığı ve yaşanan havai fişek kazalarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

POLONYA’DA CAN KAYBI

Polonya, yılbaşı gecesi 15 binden fazla olaya müdahale ederken, farklı şehirlerde çıkan yangınlar sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yılbaşı gecesi yaşanan kazalarda 333 kişi gözaltına alındığı ve alkollü araç kullanma sebebiyle 100’den fazla sürücüye işlem yapıldığı öğrenildi.