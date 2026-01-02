Avrupa’da Yılbaşı Kutlamalarında Kanlı Geceler

Avrupa ülkelerindeki yeni yıl kutlamaları, birçok bölgede trajik olaylara sahne oldu. Kutlamalar sırasında yaşanan kazalar ve çatışmalar sonucunda birçok can kaybı ve yaralanma yaşandı. İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında düzenlenen bir etkinlikte çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybederken, 115 kişi ağır yaralandı. Almanya’da ise yılbaşı gecesi birçok olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve sayısız kişinin yaralandığı bildirildi.

FRANSA’DA ŞİDDET OLAYLARI

Yeni yıl kutlamaları öncesi Fransa’da 90 binden fazla polis ve jandarma görevlendirilmesine rağmen, kutlama alanlarında ciddi şiddet olayları yaşandı. Ülke genelinde 800’den fazla araç yakıldı ve çeşitli illerde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, başkentte 125 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Chelles şehrinde 12 yaşındaki bir çocuğun havai fişekle yaralandığı kaydedilirken, Yvelines vilayetinde 28 araç yakıldı ve yasadışı havai fişek satışı nedeniyle 2 kişi tutuklandı.

İSVİÇRE’DE YANGIN FELAKETİ

Crans-Montana’da, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir barda çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 115 kişinin yaralandığı açıklandı. Valais Kanton Meclisi, olay sonrası olağanüstü hal ilan ederken, bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi ve helikopter gönderildi. Yetkililer, olay yerine giden yolların kapatıldığını ve bölgedeki uçuşların yasaklandığını bildirdi.

AVUSTURYA’DA OLAYLAR

Avusturya İçişleri Bakanı, yılbaşı kutlamaları süresince 421 kişi hakkında işlem yapıldığını, 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Viyana’daki kutlamalar sırasında, elinde patlayan torpil nedeniyle bir çocuğun ciddi şekilde yaralandığı belirtildi. Sağlık ekipleri, yılbaşı gecesi 1135 müdahalede bulundu.

ALMANYA’DA CAN KAYBI

Almanya’da ise yılbaşı gecesi yaşanan olaylarda 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İki ayrı havai fişek kazasında Bielefeld’de 2 genç hayatını kaybederken, farklı şehirlerde meydana gelen kazalarla birlikte birçok yaralı olduğu açıklandı. Özellikle polisle çatışmalarda ve havai fişeklerden kaynaklanan olaylarda can kaybı yaşandı.

İNGİLTERE’DE GÜVENLİK SORUNLARI

İngiltere’de yılbaşı gecesi birçok şiddet olayı ve gözaltı yaşandı. Alkolün etkisiyle meydana gelen kavgalarda çocukların da gözaltına alındığı bildirildi. Cardiff yakınlarında bulunan bir grup, alkollü bir yanlış anlaşılma sonucunda kavga etti. Diğer yerlerde de küçük suçlar ve gözaltılar gerçekleşti.

BELÇİKA’DA GÖZALTILAR

Belçika’da yılbaşı kutlamaları sırasında 191 kişi gözaltına alındı. Brüksel’deki olaylarda molotofkokteyli ve havai fişek kullanılmasının yanı sıra toplu taşıma araçlarına zarar verildiği belirtildi. Olaylar sırasında gözaltına alınanların çoğunun gençlerden oluştuğu ifade edildi.

HOLLANDA’DA HAVAİ FİŞEK KAZALARI

Hollanda’da yılbaşı kutlamaları sırasında birçok şehirde patlama ve yangın olayları yaşandı. Utrecht’te polisin silahlı bir kişiyi vurarak etkisiz hale getirmesiyle ilgili haberler dikkat çekti. Havai fişek kazalarında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

POLONYA’DA TRAJEDİ

Polonya’da yılbaşı gecesi yaşanan olaylarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 333 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. Yangınlar ve trafik kazaları sonucunda can kaybı yaşanırken, polis çapında ciddi bir müdahale gerçekleştirildi. Yılbaşı kutlamaları sonrası ortaya çıkan bu olaylar, Avrupa’nın pek çok yerinde güvenlik sorunlarına yol açtı.