Kars’ta Mehmetçik Kış Eğitimine Devam Ediyor

Türkiye soğuk ve karlı havaların etkisi altında kalmaya devam ediyor. Ülkenin büyük bir kesiminde kar yağışı yaşanırken, doğu bölgelerinde kar kalınlığı 1 metreyi aşabiliyor. Bu durum çeşitli olumsuz olaylara da yol açtı. Van ve Artvin’de çığ olayları meydana gelirken, bölgede benzer tehditlerin mevcut olduğu bildiriliyor.

MEHMETÇİK KIŞ EĞİTİMİNDE

Her doğal afet döneminde halkın yanında yer alan Mehmetçik, tercihen kış koşullarında da eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Mehmetçik, Kars’ta bulunan Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 18’inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu’nu gerçekleştirdi. Eğitimlere dair detaylara, yetkililerin sosyal medya hesabından ulaşılabiliyor.

ÇIĞ VE BARINMA EĞİTİMİ

Söz konusu paylaşımda, “En zorlu şartlarda bile eğitime devam! Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan personelin katılımıyla Kars’ta konuşlu Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığımızda “18’inci Dönem Barınma ve Çığ Kursu” icra edildi.” denildi. Ayrıca eğitimde yer alan anlık görüntülerle birlikte kursun detayları paylaşıldı.