Fenerbahçe İlk Transferini Musaba İle Gerçekleştiriyor

fenerbahce-ilk-transferini-musaba-ile-gerceklestiriyor

FENERBAHÇE TRANSFER DÖNEMİNİ AÇIYOR

Ara transfer dönemi resmen başlamışken, Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Samsunsporlu Anthony Musaba’yı kadrosuna dâhil etti.

ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Musaba’nın yaklaşık 6 milyon euroluk serbest kalma bedelini yatırırken, oyuncuyla 4.5 yıllık bir anlaşmanın yapıldığı bilgisi aktarılıyor.

KAZANÇLI BİR TRANSFER

4.5 yıllık süre için yapılan sözleşmede Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 1.4 milyon euro ödeme yapılacağı açıklanıyor. Musaba, Samsunspor formasıyla Süper Lig ve Konferans Ligi’nde toplamda 21 karşılaşmaya çıkarak 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

