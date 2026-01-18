Avrupa’dan ABD’ye Gümrük Vergisi Misillemesi Tartışılıyor

avrupa-dan-abd-ye-gumruk-vergisi-misillemesi-tartisiliyor

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Trump’ın Grönland konusundaki eylemleri nedeniyle 1 Şubat’ta sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının akabinde, ortak bir tepki oluşturmak için Pazar akşamı Brüksel’de bir araya geldi. Görüşmelere dair bilgi sahibi ve gizli müzakereler yürütüldüğü için kimliklerinin gizli kalmasını isteyen kaynakların aktardığı bilgilere göre, tartışılan alternatifler arasında “zorlamaya karşı araç” olarak adlandırılan etkili bir mekanizmanın devreye alınması da yer alıyor.

FRANSA’DAN YENİ MECBURİYET ÖNERİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazar günü yaptığı basın açıklamasında, Avrupa’nın bu yeni aracı kullanmayı gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak Fransa, Trump’ın misilleme tehdidinde bulunmasından sonra bu aracı kullanmamayı tercih etmişti. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği, 93 milyar euro değerindeki ABD ürünlerine karşı misilleme tarifelerini onaylamış; ancak her iki tarafın bir ticaret anlaşmasına varmasının ardından bu tarifelerin uygulanmasını askıya almıştı.

TİCARET ANLAŞMASI ONAYLANMAYACAK

Avrupalı milletvekilleri, Trump’ın son girişimini gerekçe göstererek, hafta sonu söz konusu ticaret anlaşmasının onaylanmasını erteleyeceklerini belirtti. Daha önce Financial Times, misilleme tarifelerinin yeniden devreye alınmasına dair tartışmaları gündeme taşımıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AB Büyükelçileri Brüksel’de Toplandı: Gümrük Vergisi Tartışıldı

AB ülkeleri, Başkan Trump’ın gümrük vergisi tehdidine yanıt olarak 108 milyar dolarlık ABD ürünlerine misilleme tarifeleri uygulamayı değerlendiriyor.
Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye Ateşkes Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarına katkı sağlaması için hızlı ve etkili bir ilerleyiş beklediklerini duyurdu.
Gündem

Linet Gazze İnsani Dramına Dikkat Çekti

Şarkıcı Linet, İzmir'de sahne öncesinde Gazze'deki insanlık dramına duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “Mağdurun yanındayım, bu bir soykırımdır” dedi.
Gündem

Gökova Açıklarında Tekne Batma Olayında 1 Ölü

Muğla'nın Ula ilçesinde Gökova Körfezi'nde meydana gelen tekne kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Gündem

Sarıyer’de Silahlı Olayda Ölü Bulunan Murat Atlı

Sarıyer'de bir kafeteryada başından vurulmuş halde bulunan 45 yaşındaki Murat Atlı'nın acı haberi yakınlarını yas içerisinde bıraktı. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.