Avrupa’dan ABD’ye Gümrük Vergisi Misillemesi Tartışılıyor

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Trump’ın Grönland konusundaki eylemleri nedeniyle 1 Şubat’ta sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının akabinde, ortak bir tepki oluşturmak için Pazar akşamı Brüksel’de bir araya geldi. Görüşmelere dair bilgi sahibi ve gizli müzakereler yürütüldüğü için kimliklerinin gizli kalmasını isteyen kaynakların aktardığı bilgilere göre, tartışılan alternatifler arasında “zorlamaya karşı araç” olarak adlandırılan etkili bir mekanizmanın devreye alınması da yer alıyor.

FRANSA’DAN YENİ MECBURİYET ÖNERİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazar günü yaptığı basın açıklamasında, Avrupa’nın bu yeni aracı kullanmayı gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak Fransa, Trump’ın misilleme tehdidinde bulunmasından sonra bu aracı kullanmamayı tercih etmişti. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği, 93 milyar euro değerindeki ABD ürünlerine karşı misilleme tarifelerini onaylamış; ancak her iki tarafın bir ticaret anlaşmasına varmasının ardından bu tarifelerin uygulanmasını askıya almıştı.

TİCARET ANLAŞMASI ONAYLANMAYACAK

Avrupalı milletvekilleri, Trump’ın son girişimini gerekçe göstererek, hafta sonu söz konusu ticaret anlaşmasının onaylanmasını erteleyeceklerini belirtti. Daha önce Financial Times, misilleme tarifelerinin yeniden devreye alınmasına dair tartışmaları gündeme taşımıştı.