Avrupa Destekledi, Ancak Çözüm Sağlamaz

AVRUPA ÜLKELERİNE DESTEK VURGUSU

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Slovenya’daki Bled Stratejik Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Kallas, Filistin’i tanıyan Avrupa ülkelerine destek vererek, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır. Ancak iki devletli çözümü canlı tutacak” şeklinde konuştu. Avrupa’nın bu süreçte en güçlü destekçi olduğunu ifade eden Kallas, AB’nin Gazze konusundaki tutumunun “çifte standart” suçlamalarına maruz kaldığını hatırlattı.

ORTAK TUTUM İHTİYACI

Kallas, Orta Doğu ve Gazze konusunda birlik olamadıkları için büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. 27 üye ülke ile ortak bir pozisyon oluşturmanın zorluğuna dikkat çeken Kallas, “Biliyorsunuz, Ukrayna konusunda ortak bir tutumumuz var ancak Orta Doğu’da olup bitenler konusunda farklı sebeplerimiz var, bazı tarihsel sebepler, bazı başka sebepler” dedi. AB’nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu düşündüğünü vurgulayan Kallas, üye ülkeleri ortak bir pozisyonda buluşturabilmek için çaba gösterdiğini belirtti.

İNSANİ YARDIM VURGUSU

Kallas, “İsrail’e sürekli baskı yapıyoruz. İnsani yardımın en büyük sağlayıcısı biziz. Filistin yönetiminin en büyük destekçisi biziz” diyerek AB’nin iki devletli çözümü destekleme çabalarını dile getirdi. Ancak yine de yeterli tepkiyi verememelerinin farkında olduklarını ifade eden Kallas, “Gerçekten karar alamamamız, tepki veremememiz beni çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Sunduğumuz önerilerde nitelikli çoğunluğa bile sahip değiliz” şeklinde konuştu.

KİŞİSEL DUYGULAR VE ÇABALAR

Kallas, kişisel duygularını da paylaşarak, “Şahsen elbette, tüm bunları duyuyorum. Yani buraya geldiğinizde protestoları ve her şeyi duyuyorsunuz ve bu hiç de kolay değil” ifadesini kullandı. Bunun yeterli olmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ekleyen Kallas, “Bu insani felaket hala devam ediyor. Bu yüzden üye ülkelerle ortak bir tutum sergilemek için çalışmaya devam ediyorum” dedi.

ABD ETKİSİ VE ULUSLARARASI HUKUK

Kallas, İsrail üzerindeki asıl etkinin ABD olduğuna dikkat çekerek, AB’nin daha ziyade insani yardımla ilgili olmaya çalıştığını ifade etti. Filistin devletinin tanınması konusuna değinen Kallas, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır. Ancak iki devletli çözümü canlı tutacak. Tekrar ediyorum, Avrupa bu konuda herkesten daha güçlü bir destekçi” dedi. Ayrıca, Netanyahu’nun AB ülkelerine girmesi konusunda soru üzerine de, “Bu kararı vermek üye ülkelere kalmış ancak tabi oldukları uluslararası düzenlemelere ve anlaşmalara uymalılar” yanıtını verdi.