Avrupa Hisse Senetleri Rekor Seviyeye Ulaştı

Avrupa hisse senetleri, yeni yılı güçlü bir şekilde karşılayarak rekor seviyelere ulaşıyor. Pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi, bu sabah yüzde 0,2’nin üzerinde bir artış göstererek 590,65 puana yükselerek zirve noktasını gördü. Avrupa banka hisseleri yüzde 1 oranında değer kazandı. Havacılık ve savunma sektöründe ise artış yüzde 0,5 olarak kaydedildi. Stoxx 600, 2025 yılına dair kazancını yüzde 17’nin üzerine çıkardı.

EURO BÖLGESİ VE İNGİLTERE’DE BEKLENTİLER ÜSTÜ PERFORMANS

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım bankası analistleri, Euro Bölgesi ve İngiltere’nin 2025’te beklenenden daha dirençli bir performans sergilediğini belirtti. Yapılan açıklamada, “ABD’nin uyguladığı tarifeler, ihracatı ve ikinci ile üçüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla büyümesini olumsuz etkiledi ancak iç talep genel olarak beklentilerimizin üzerinde seyretti” ifadeleri kullanıldı.

EUROPA EKONOMİSİ DIŞ ŞOKLARI KONTROL EDİYOR

S&P Global Ratings EMEA başekonomisti, Avrupa ekonomisinin dış şokları etkili bir şekilde kontrol ettiğini aktardı. “2025 yılı, Avrupa ekonomisi için hem beklenen hem beklenmeyen gelişmeleri beraberinde getirdi. Hanehalkı tüketimi güçlendi, işsizlik düştü ve güven ile verimlilik toparlanmaya başladı” şeklinde açıklamada bulunan Broyer, ayrıca ABD yönetiminin Avrupa ürünlerine yönelik gümrük tarifelerini artırma kararının dış çevreye yönelik kaygıları artırdığını belirtti.

STERLİN DOLAR KARŞISINDA GÜÇLENME GÖSTERİYOR

Sterlin, bu sabah dolar karşısında 1,35 dolardan işlem görerek bu yılki kazancını yaklaşık yüzde 8 seviyesine taşıdı. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi ise altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Londra’da işlem gören mavi çip hisselerinin endeksi 27 puan artarak 9,904 puana yükseldi ve yaklaşık yüzde 0,4’lük bir artış kaydedildi.

JAPONYA HİSSE SENETLERİ TARİHİ ZİRVEDE KAPATTI

Japonya hisse senetleri de yılı tüm zamanların en yüksek yıl sonu seviyesinde tamamlıyor. Tokyo Borsası’nda işlem gören Nikkei 225 endeksi, gün içindeki dalgalanmalara rağmen 50 bin puanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Google’ın çatı şirketi Alphabet, bu yıl yüzde 65 değer kazanırken, Microsoft daha düşük bir kazançla yüzde 15 artış gösterdi. Çip devi Nvidia ise değerini 4,5 milyar doların üzerinde artırarak yüzde 40 artış kaydetti.