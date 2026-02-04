İsrail Gazze’de Ateşkes İhlallerine Devam Ediyor

İSRAİL GAZZE’DE ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail, Gazze’deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Saldırılarda en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği ve 38 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ölümler arasında, Han Yunus kentinde bir saldırının ardından olay yerinde yardım eden bir sağlık görevlisi de bulunuyor. Ayrıca, 5 aylık bir bebeğin de hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Filistinli yetkililerin 11 Ekim tarihlerinde ilan edilen ateşkesten bu yana bildirdiğine göre, 556 Filistinli hayatını kaybederken 1500 kişi yaralandı. Ekim 2023 itibarıyla savaşın başladığı süreçten beri toplam can kaybının 71 bin 824’e, yaralı sayısının ise 171 bin 608’e ulaştığı kaydediliyor.

AĞIRLAŞAN SINIR KAPISI ŞARTLARI

İsrail’in hava saldırıları, Gazze’yi Mısır’a bağlayan Refah Sınır Kapısı’nın açılmasının ardından ikinci gününde de devam ediyor. Kapıdan geçişler, belirli koşullara bağlanmıştı, ancak açıldıktan sonra bu şartların daha da ağırlaştığı belirtiliyor. Refah Sınır Kapısı’nı kullanan Filistinlilerin aktardığına göre, İsrail sadece bir çanta, telefon ve az miktarda para bulundurmalarına izin verirken, oyuncak ve su gibi eşyaları da yasakladı. Gazze’ye dönmek isteyen Filistinlilerin yalnızca kıyafet ve kişisel belgeleriyle girişten 24 saat önce bildirimle en fazla 600 dolar getirebileceği ifade ediliyor. Şahsi telefon dışında herhangi bir elektronik eşyanın geçişine izin verilmediği, su dahil hiçbir sıvı ürünün Gazze’ye girişine izin verilmediği bildiriliyor.

İLK GÜNDE SINIRDA RİSKLER

İsrail’in 2 Şubat’ta yayaların kısıtlı giriş-çıkışına açtığı Refah Sınır Kapısı’ndan ilk gün yalnızca 12 kişinin Gazze’ye girmesine izin verildiği kaydedildi. Filistin Kızılayı, İsrail’in Mısır’a geçiş yapması planlanan 45 hasta ile 90 refakatçisinden 29 hasta ve 50 refakatçiye Gazze Şeridi’nden ayrılma izni vermediğini duyurdu.