Avrupa’nın Dört Bir Yanında Yükselen Terör Protestoları

Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye’deki kayıplarının ardından Avrupa’da çeşitli olaylar yaşanıyor. Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak YPG/SDG destekçileri, Almanya’nın pek çok kentinde protesto eylemleri gerçekleştirdi. Özellikle Stuttgart ve Dortmund’da düzenlenen eylemlerde göstericilerin Suriyeli işletmelere ve polis güçlerine yönelik saldırıları dikkat çekti.

SURİYELİ İŞLETMEYE SALDIRI

Dortmund’da göstericiler, Suriyelilere ait bir restorana ve polise saldırdı. Yerel güvenlik güçlerinin açıklamalarına göre, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı olayda protestocuların meydana getirdiği kaos sonucunda, duruma müdahale eden takviye polis ekipleri gelerek durumu kontrol altına aldı. Habere göre, protestolar sırasında göstericiler, Dortmund merkez tren istasyonu yakınındaki restorana saldırarak zarar verdi. İş yeri sahibi, protestocuların masaları ve sandalyeleri fırlatıp camları kırdığını, kasayı yağmalayıp içindeki parayı aldığını ifade etti.

POLİSE SALDIRI

Dün akşam yerel saatle 20.00 civarında meydana gelen olaylarda polis, göstericilere müdahale ederek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Göstericiler, polislere havai fişek ve demir çubuklarla saldırdı. Çıkan arbedede birkaç polis memurunun yaralandığı bildirildi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Stuttgart polisince yapılan açıklamaya göre, şehirde düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı diğer bir mitingde, göstericilerin polis memurlarına ve araçlara havai fişeklerle saldırdığı aktarıldı. Açıklamada, bazı göstericilerin yüzlerini kapatarak polis kordonunu aşma girişiminde bulunduğu ve bu sırada biber gazı kullanmak zorunda kalındığı belirtildi. Olayla ilgili olarak 75 kişiye kamu düzenini bozma, polis memurlarına saldırı ve diğer çeşitli suçlamalarla ilgili kimlik tespiti yapıldığı ve ilgili fotoğraf ile videoların analiz edilmekte olduğu ifade edildi.

Polis, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve faillerin adalete teslim edileceğinin altını çizdi. Stuttgart Polis Sözcüsü Timo Brenner, “Gösteri bahane edilerek polis memurlarına ve çevredekilere saldırmak, demokratik toplanma özgürlüğü ile bağdaşmaz. Maalesef memurlarımız bugün büyük şiddet olaylarına maruz kaldılar ve zorla müdahale etmek durumunda kaldılar. Hiçbir memurun yaralanmamış olması tamamen bir şans” şeklinde açıklamada bulundu.