Petrol Fiyatları Brent’te Gerileme Yaşadı

Brent petrolün varil fiyatı, Cuma günü 90,83 dolara kadar çıkarken, günü 92,02 dolarla tamamladı. Bugün, Brent petrolün varil fiyatının 115,2 dolara kadar yükselerek, Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

G7 ÜLKELERİNDEN PETROL REZERVLERİ AÇIKLAMASI

Petrol fiyatlarındaki kısmi gerilemenin sebebi, G7 ülkelerinin İran kaynaklı arz kesintilerini dengelemek için acil petrol rezervlerini ortak kullanıma açma görüşmeleri oldu. Brüksel’deki günlük basın toplantısında, AB Komisyonu sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Orta Doğu’daki genişleyen çatışma ortamının enerji piyasalarına etkilerine dair soruları yanıtladı.

AB ÜLKELERİ STOKLARINI KULLANMADI

Itkonen, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle AB ülkelerinin petrol stoklarını henüz kullanmadığını ifade ederek, “Üye ülkelerin petrol stoklarını serbest bıraktıklarında AB Komisyonu’na bildirimde bulunmaları gerekiyor. Şu anki bilgimize göre hiçbir üye ülke bunu yapmadı.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

PETROL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILACAK

12 Mart’ta AB üyesi ülkelerin petrol koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğini aktaran Itkonen, “Petrol rezerv stokları konusunda bugün G7’de bir görüşme var ve sonraki adımları belirleyecekler.” ifadelerini kullandı. Orta Doğu’daki çatışmanın AB’ye etkisine dair sorularda Itkonen, “Biz enerji arz güvenliğinden çok yüksek enerji fiyatlarından endişe duyuyoruz. Bu, enerji bağımsızlığımızı ve dayanıklılığımızı güçlendirmeye odaklanmamız için mükemmel bir hatırlatma niteliğinde.” şeklinde yanıt verdi.

