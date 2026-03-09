BAE’de Düşen Askeri Helikopterde 2 Asker Hayatını Kaybetti

Orta Doğu’daki gerginlik 10 gündür devam ediyor. ABD-İsrail ile İran arasında artan karşılıklı saldırılar devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir kaza haberi geldi. BAE Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, ülkede ulusal görevlerini yerine getiren askeri bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Hayatını Kaybeden Askerler

Kaza sonucunda yaşanan olayda, BAE Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 2 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bakanlığın açıklamasında, yaşamını yitiren askerlerin ailelerine başsağlığı ve taziye dileklerinin iletildiği belirtildi.

Kaza ile İlgili Bilgi Yok

Helikopterin düştüğü yer ya da kaza hakkında daha fazla bilgi henüz paylaşılmadı. Olayın teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği ifade edilmişken, ayrıntılar bekleniyor.