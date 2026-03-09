Kanye West’in İstanbul Performansı İçin Merakla Bekleniyor

Rap müziğin dünyaca ünlü ismi Kanye West, 11 yıllık bir aranın ardından Avrupa turuna İstanbul’dan başlayacak. 30 Mayıs 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek olan dev konser, milyonlarca hayranında büyük bir heyecan yaratıyor. Konsere ilişkin bilet fiyatları, VIP ve sahne önü kategorileri ile sahte satışlara karşı alınacak önlemler de netleşti. Kanye West’in İstanbul’daki konserine dair tüm merak edilen detaylar açıklandı.

KONSER YERİ VE SAATİ NETLEŞTİ

30 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan konser, ILS Vision ve TemaCC iş birliğiyle organize edilecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, yaklaşık 50.000 kişilik kapasitesiyle dev gösteriye ev sahipliği yapacak. Stadyum kapıları etkinlik günü saat 15:00’te açılacak ve müzikseverler büyük bir heyecanla konseri bekliyor.

BİLET FİYATLARI

VIP biletler 100.000 TL’den, sahne önü bileti 65.000 TL’den satışa sunulacak. Diğer fiyatlar ise şu şekilde sıralanıyor: Diamond bilet 35.000 TL, Golden / Batı Orta 18.000 TL, Batı Alt / Doğu Alt 15.300 TL, Silver 12.600 TL, kısıtlı görüş 12.000 TL, Güney / Kuzey / Doğu Üst 7.200 TL.