Orta Doğu Çatışması İran Kadın Futbol Takımını Tehdit Ediyor

Orta Doğu’da patlak veren çatışmanın yansımaları, Avustralya’ya kadar ulaştı. İran Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz hafta Gold Coast’ta gerçekleşen Kadınlar Asya Kupası maçında milli marşı seslendirmemeleri nedeniyle memleketlerinde ağır eleştirilerle karşılaştı. Takımın turnuvada son maçı, pazar günü Filipinler’e karşı 2-0’lık bir mağlubiyetle noktalandı.

İRAN’A DÖNÜŞLERİ BELİRSİZLİK ARZ EDİYOR

Bu durum, Orta Doğu’daki çatışmaların tırmanmasıyla birlikte oyuncuların İran’a geri dönmelerinin belirsiz hale gelmesine sebep oldu. Futbolcuların durumu hakkında Avustralya hükümetinden herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

İRAN MEDYASINDA HEDEF OLDULAR

Diğer yandan, İran devlet televizyonunda görev yapan bir sunucu, 2 Mart’ta Güney Kore’ye karşı oynanan açılış maçında milli marş sırasında sessiz kalan oyuncuları “hain” olarak nitelendirdi.

ABD BAŞKANI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Oyuncuların belirsizlik içindeki durumu sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan konuya ilişkin bir değerlendirme geldi. Trump, Avustralya hükümetine çağrıda bulunarak, “Avustralya, İran Kadın Milli Futbol Takımı’nın muhtemel bir tehlikeyle karşılaşacakları İran’a geri gönderilmelerine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Bunu yapmayın Sayın Başbakan, iltica hakkı tanıyın. Siz almazsanız ABD onları alacaktır.” ifadelerini paylaştı.

