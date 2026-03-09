Uyuşturucu Soruşturmasında Edis’in Test Sonucu Pozitif Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde 25 kişi hakkında operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu, sporcu Adem Kılıçcı, şarkıcı Murat Dalkılıç ve Duman grubunun vokalisti Kaan Tangöze de bulunuyor.

EVLERİNDE BULUNAMAYANLARA YAKALAMA KARARI

Operasyon sırasında, evlerinde bulunamayan bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kişilerden biri olarak, yurt dışında olduğu tespit edilen şarkıcı Edis öne çıkıyor. Soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan Edis Görgülü, Türkiye’ye döndüğünde havalimanında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Edis, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada şarkıcıdan kan ve saç örnekleri alınırken, savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı kararının ardından Edis, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Edis, “Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun.” ifadelerini kullandı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Adli Tıp Kurumu’nda test veren şarkıcı Edis’in test sonuçları pozitif olarak belirlendi.