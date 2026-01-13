Avrupa’ya Girişte Yeni Kaos: Bekleme Süresi Artıyor

Politico’nun aktardığına göre, 9 Ocak itibarıyla Schengen bölgesine kısa süreli giriş yapan AB dışı ülke vatandaşlarının en az yüzde 35’i yeni uygulamalara tabi tutuluyor. Bu yolcular, ilk girişlerinde parmak izi vermek ve yüz fotoğrafı çektirmek zorunda kalacak. Önceden bu oranın yalnızca yüzde 10 seviyesinde olduğu belirtildi. Yeni sistemin tam kapasiteyle uygulamaya girmesi ise 10 Nisan’a kadar planlanıyor.

BEKLEME SÜRESİ YÜKSELİYOR

Yeni uygulamaların getirdiği en sert eleştiriler havalimanı işletmecilerinden geldi. ACI Europe CEO’su Olivier Jankovec, EES’nin devreye girmesiyle birlikte sınır kontrol sürelerinin ortalama yüzde 70 oranında uzadığını, bazı yoğun saatlerde yolcuların 3 saate kadar kuyruklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Jankovec, 9 Ocak’ta yürürlüğe giren yeni eşiğin mevcut sorunları daha da derinleştireceğini vurguladı. Aynı yönde şikayetler de farklı havalimanlarından geldi. Brüksel Havalimanı, EES’nin bekleme sürelerini uzattığını ve ek personel ihtiyacını gündeme getirdiğini duyurdu.

KOMİSYON KAYGILARA CEVAP VERİYOR

Avrupa Komisyonu ise tepkileri reddetmekte kararlı. İçişleri Sözcüsü Markus Lammert, sistemin tatil yoğunluğunda bile büyük sorunlar yaşatmadan işlediğini savunuyor. Lammert, “Yeni sistem sayesinde AB’ye kimin, ne zaman ve nereye girdiğini biliyoruz” diyerek, üye ülkelerin uzun kuyruk iddialarını onaylamadığını belirtti.

GERİ ADIM ATAN ÜLKELER VAR

Ancak Komisyonun açıklamaları, sektörün görüşleriyle çelişiyor. Portekiz, Aralık ayı sonunda Lizbon Havalimanı’nda EES uygulamasını üç ay süreyle durdurdu ve sınır kontrolünde asker takviyesi yaptı. Roma Fiumicino Havalimanı işleyişinin “son derece zorlaştığını” ve yolcu işlemlerinin ciddi şekilde yavaşladığını bildirdi. İspanya’daki otelcilik sektörü, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak sınır kapılarında personel artışı talebinde bulundu. İspanyol yetkililer ise sistemin “kuyruksuz” çalıştığını iddia ediyor. Öte yandan, Paris’teki iki büyük havalimanının işletmecisi ADP Grubu, şu ana kadar belirgin bir kaos yaşanmadığını duyurdu.

PASAPORT DAMGALAMA KALKIYOR

EES uygulaması ile birlikte AB, pasaportlara damga vurma uygulamasını kaldırıyor. Bunun yerine yüz taraması ve parmak izi alınması zorunlu hale geliyor. Bu sistem daha önce birkaç kez ertelenmişti. Polonya, Eylül 2025’te test uygulamasına geçmişti ve bu süre zarfında özellikle kara sınırlarında uzun bekleme süreleri yaşanmıştı.