Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’ne Dev Yatırım

sanliurfa-besi-organize-tarim-bolgesi-ne-dev-yatirim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’ndeki altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yumaklı, “Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek.” açıklamasında bulundu.

ŞANLIURFA’YA BÜYÜK YATIRIM

Yumaklı, Şanlıurfa’ya gerçekleştirilen 2 milyar liralık dev yatırımın detaylarına da değinirken, “Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek. Böylece toplamda 320 besi işletmesi, yıllık 36 bin ton kırmızı et üretimi ve 3 bin istihdam rakamına ulaşarak, bölgemizin kalkınmasına ve ülke ekonomimize güçlü katkı sağlanacak.” ifadesini kullanarak projelerin bölgeye katkısına vurgu yaptı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ORGANİZE TARIM BÖLGESİ

Ayrıca, 8 bin dekar alana kurulan Türkiye’nin en büyük organize tarım bölgesi olma özelliğine sahip olan bu yatırımın, bölgeye ve Şanlıurfa’ya hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Narsisizmin Zirvesi: Almanya İlk Sırada

Michigan State University'nin yaptığı araştırma, dünyanın farklı bölgelerindeki narsisizm seviyelerini belirleyen kapsamlı bir harita oluşturdu. Detaylar haberimizde.
Gündem

Suriye’de Dürzi Azınlık ve İsrail İlişkileri Tırmanıyor

Süveyda'da Dürzi lider Hikmet el-Hicri, çatışmaların ortasında bağımsızlık istediklerini belirterek Suriye'nin kısa süre içinde bölüneceğini ileri sürdü.
Gündem

Edirne Sınırında FETÖ Üyelerine Yönelik Operasyonlar

2025 yılında da FETÖ üyesi bazı kişilerin Edirne'den yurtdışına kaçma girişimleri devam etti. Güvenlik güçleri, 4 bin 500 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gündem

Uyuşturucu Davasında Savcı Ve Polis Cezalandırıldı

Adana'da terör savcısı ve ödüllü polis memurunun yer aldığı uyuşturucu ticareti davasında yargı süreci tamamlandı ve final kararı açıklandı.
Gündem

İran’daki Protestolar: Can Kaybı 2 Bine Ulaştı

İran'daki protestolar 17. gününe ulaşırken, bir yetkili eylemler sırasında 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ekonomik kriz ve yerel paranın değeri üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.