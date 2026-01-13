Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’ne Dev Yatırım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’ndeki altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yumaklı, “Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek.” açıklamasında bulundu.

ŞANLIURFA’YA BÜYÜK YATIRIM

Yumaklı, Şanlıurfa’ya gerçekleştirilen 2 milyar liralık dev yatırımın detaylarına da değinirken, “Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek. Böylece toplamda 320 besi işletmesi, yıllık 36 bin ton kırmızı et üretimi ve 3 bin istihdam rakamına ulaşarak, bölgemizin kalkınmasına ve ülke ekonomimize güçlü katkı sağlanacak.” ifadesini kullanarak projelerin bölgeye katkısına vurgu yaptı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ORGANİZE TARIM BÖLGESİ

Ayrıca, 8 bin dekar alana kurulan Türkiye’nin en büyük organize tarım bölgesi olma özelliğine sahip olan bu yatırımın, bölgeye ve Şanlıurfa’ya hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.