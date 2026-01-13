Uyuşturucu Davasında Savcı Ve Polis Cezalandırıldı

Terör savcısının uyuşturucu baronu, ödüllü polis memurunun da uyuşturucu kuryesi olarak yargılandığı davada nihai karar verildi. Olay, 29 Ekim 2021 tarihinde Konya’daki bir polis çevirmesiyle ortaya çıktı. Adana Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Cumhur A.’nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı araç Ereğli yolunda durduruldu. Daha önce Adana’da narkotik polisi olarak görev yaptığı belirlenen şüpheli, kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışınca, uygulama noktasındaki polis memuru Y.N. ile çarpışarak olay yerinden uzaklaştı. Ancak şüpheli, takip edilerek yakalandı; bu sırada çıkan arbedede iki polis memuru yaralandı. Şüpheli ve eşi N.A. gözaltına alındı, kurtulan şüpheliye ait 48 parça halinde toplam 24 kilo 600 gram eroin ve iki tabanca ele geçirildi. Polis memuru tutuklanırken, eşi adli kontrol altında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCI DA TUTUKLANDI

Polis ekipleri, şüphelinin bir polis memuru olması nedeniyle konuyu daha derinlemesine araştırmaya başladı. Bu incelemeler sonucunda Adana’da Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı O.Y.’nin uyuşturucu ticareti ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Yapılan üç ayrı operasyonda toplamda 43 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve süreçte 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ardından savcı görevden uzaklaştırıldı. O dönemde tutuklu 10 kişi ile birlikte toplamda 21 kişi hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından 19 yıl ile 48 yıl arasında değişen hapis cezaları için dava açıldı.

Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın sonuçlandığı günlerde, mahkeme heyeti, 31 yıl 6 ay hapis cezasıyla yargılanan savcıya takdir indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, Adana’da 20 Mart 2019 tarihinde uyuşturucu taşıyanlara yönelik düzenlenen bir operasyonda şüphelileri yakalayarak dönemin Adana Valisi tarafından ödüllendirilen ve dava sürecinde mesleğinden ihraç edilen Cumhur A. ve eşi N.A.’ya, 31 yıl 6’şar ay hapis cezası istemine rağmen, mahkeme heyeti takdir indirimi uygulanarak 26 yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Mahkemede yargılanan diğer sanıklara ise 12 yıl 2 ay ile 26 yıl 3 ay arasında değişen cezalar verildi.