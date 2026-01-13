Edirne Sınırında FETÖ Üyelerine Yönelik Operasyonlar

YARGILANMAKTAN KAÇIŞ PLANLARI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında, adaletin elinden kaçabilmek amacıyla Avrupa’ya gitmek için Edirne üzerinden illegal yollarla sınır aşma girişiminde bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen askerler, hakimler, savcılar, öğretmenler, polisler ve akademisyenler yer alıyor. Edirne’de, geçen yıl yapılan operasyonlar sonucu FETÖ üyeliği şüphesiyle 330 kişi yakalandı. FETÖ, darbe girişiminden beri Edirne üzerinden yurtdışına çıkma teşebbüsünde bulunan yaklaşık 4 bin 500 kişinin gözaltına alındığı bildirilmekte.

SINIRDA YAKALANMA OLAYLARI

54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyonlarda, bazı şüphelilerin düzensiz göçmenlerle birlikte hareket ettiği ve PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle irtibatlı olan pek çok FETÖ zanlısının sınırı geçemeden yakalandığı aktarılıyor.

ÜST DÜZEY FETÖ ÜYELERİ

Darbe gecesi Ankara Gazi Orduevi’nde bir düğünü basarak dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi’yi alıkoyan Halil Kumcu, 2017 yılında hudut birliği askerleri tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalandı ve tutuklandı. “Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme” suçuyla 22 yıl 6 ay hapis cezası alan kapatılmış Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan da, sınır hattından kaçma girişiminde bulunurken yakalandı ve cezaevine gönderildi. Örgütün Kolombiya sorumlusu Y.Y. ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaparken “FETÖMETRE” uygulamasıyla deşifre olan eski albay M.E. de güvenlik güçleri tarafından sınırda yakalanan kişiler arasında yer alıyor.

KAÇIŞ GİRİŞİMLERİ

Edirne’de, aralarında örgütün sözde “İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü” olarak tanımlanan avukat E.Y.’nin de bulunduğu üç FETÖ şüphelisi, Kasım 2020’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı. Aynı şekilde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen, Meriç Nehri’ni geçerken 2022 yılının haziran ayında yakalandı. Sümeyye Gülen ile birlikte toplam dört FETÖ üyesi tutuklandı.