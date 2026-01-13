İran’daki Protestolar: Can Kaybı 2 Bine Ulaştı

İran’da rejim karşıtı eylemler 17. gününe girmiş durumda. Tahran yönetiminin şiddetli müdahalesi sonrasında ölü sayısıyla ilgili kesin verilere ulaşılamadı.

CAN KAYBI 2 BİNE YAKLAŞTI

Bir İranlı yetkili, protestolar ve güvenlik güçleri dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkili açıklamasında, ölümlerle ilgili olarak protestocuları suçlayarak ‘terörist’ olarak adlandırdı.

İNTERNET KESİNTİSİ 100 SAATI GEÇTİ

Protestoların devam ettiği ülkede, muhalif aktivistler yüzlerce protestocunun ölümü hakkında iddialarda bulunurken, devlet medya organları ise 100’den fazla güvenlik personelinin yaşamını yitirdiğini iletiyor. Internet servis kesintisinin 108 saati aştığı bildiriliyor. İran ile uluslararası telefon iletişiminin ise 13 Ocak itibarıyla yeniden sağlandığı ifade ediliyor.

HAMANEY’DEN REJİM YANLISI GÖSTERİLERE DESTEK

Tahran’da rejim yanlısı göstericiler, İnkılab Meydanı’nda toplandı. İran bayraklarıyla destek gösterilerine katılan kalabalığın sayısı binlerceyi buldu. Göstericilerin, son dönemdeki şiddet olaylarını kınadığı kaydedildi. İran dini lideri Ali Hamaney, rejime destek verenlerin gösterisine katılanları kutlayarak, protestoları ABD’ye bir uyarı olarak değerlendirdi. Hamaney, sosyal medya platformu X üzerinden “Büyük İran milleti; kendisini, azmini ve kimliğini düşmanlara gösterdi. Bu, Amerikalı siyasetçilere aldatmacalarını durdurmaları ve hain piyonlarına güvenmemeleri yönünde bir uyarıydı.” ifadelerini paylaştı.

TAHRAN ABD VE İSRAİL’İ SUÇLUYOR

Tahran yönetimi, rejim karşıtı eylemlerle ilgili olarak özellikle ABD ve İsrail’i hedef almaktan geri durmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı’nın müdahale tehditlerine atıfta bulunarak, “Trump’ın müdahale mesajından sonra protestolar müdahaleye bahane olsun diye kanlı bir hale geldi.” dedi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt Fox ise, İran’ın kapalı kapılar ardında Trump’a farklı mesajlar gönderdiğini belirtti. Leavitt, “Trump İran’da diplomasiden yana ancak askeri seçenek de masada.” şeklinde konuştu. İsrail ise, eylemlerin İran’ın iç meselesi olduğunu ifade ederken, olası bir ABD müdahalesine karşı hazır olduğunu açıkladı.

ÜLKELER İRAN’ID TERK ETME ÇAĞRISINDA BULUNUYOR

Protestolar sürerken, çeşitli ülkeler vatandaşlarına İran’ı terk etmeleri yönünde çağrılar yapmaya başladı. Öncelikle ABD, sanal Tahran elçiliği aracılığıyla vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları gerektiğini bildirdi. ABD’nin ardından İsveç ve Avustralya da bu çağrıyı kendi vatandaşları için yineledi. Çin ise böyle bir çağrıda bulunmazken, “Çin vatandaşlarının güvenliği için gerekli önlemleri alacağız.” açıklamasını yaptı.