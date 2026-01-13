Yağışlar Barajlarda Doluluk Oranlarını Artırdı

yagislar-barajlarda-doluluk-oranlarini-artirdi

İstanbul’da hafta sonundan bu yana kesintisiz devam eden yağışlı hava, barajlara büyük miktarda su sağladı. Cumartesi akşamı etkisini alan sağanak yağış, pazar gecesi itibarıyla kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşürken baraj havzalarında kaydedilen yağışlar su seviyelerinde belirgin bir artış sağladı. Son günlerde kuraklık endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte, alınan yağışların İstanbul’daki baraj doluluk oranlarına etkisi merakla takip ediliyor. İşte İSKİ tarafından 13 Ocak’ta açıklanan barajlardaki son durum:

13 OCAK İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

Yağışların baraj havzalarını beslemesi sayesinde, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları yeniden artış göstermeye başladı. 13 Ocak Salı günü İSKİ tarafından açıklanan güncel verilere göre, İstanbul genelindeki toplam doluluk seviyesi yüzde 22,9 olarak kaydedildi.

ÖMERLİ BARAJI

Ömerli Barajı: 29,98

DARLIK BARAJI

Darlık Barajı: 36,88

ELMALI BARAJI

Elmalı Barajı: 71,17

TERKOS BARAJI

Terkos Barajı: 16,43

ALİBEY BARAJI

Alibey Barajı: 17,92

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI

Büyükçekmece Barajı: 17,36

SAZLIDERE BARAJI

Sazlıdere Barajı: 14,38

ISTRANCALAR BARAJI

Istrancalar Barajı: 43,95

KAZANDERE BARAJI

Kazandere Barajı: 7,83

PABUÇDERE BARAJI

Pabuçdere Barajı: 7,83

