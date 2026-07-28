Avrupa’daki Orman Yangınları Haritalarla İzleniyor

Avrupa’da son 20 yılda yıllık olarak yanan alan miktarında belirgin bir artış yaşanıyor. 2025 yılı, 1 milyon hektardan fazla alanın kül olmasıyla kaydedilen en kötü yangın sezonu olarak tarihe geçti. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, 2025 yılına kadar olan 20 yıllık ortalama yıllık yanan alan miktarı yaklaşık 500 bin hektar seviyesinde bulunuyor.

FRANSA VE İSPANYA'DA YANGINLAR SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri, Bordeaux ve Madrid kentleri yakınlarında çıkan büyük yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor. Fransız yetkililer, yangınların henüz bitmekten çok uzak olduğunu ve aylarca sürebileceğini belirtirken, İspanyol makamları Madrid çevresinde 100 bin milden fazla arazinin yangından etkilendiğini açıkladı. Bölgede tahliye edilen ve evlerine dönmeyi bekleyen vatandaşların zorlu koşulları sürüyor. Fransa’da yetkililer, yangınların o kadar şiddetli olduğunu ve ülkede daha önce hiç görülmemiş bir fenomen olan “ateş bulutları”nın oluştuğunu ifade etti. Önümüzdeki hafta boyunca Fransa ve İspanya’nın yangınlardan etkilenen bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor ve yağış ihtimali görünmüyor.

YANGINLAR İKLİM KRİZİNİN GÖSTERGESİ

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, bu yangınların “bir dizi izole olay” olmadığını, “iklim acil durumunun en acı ifadesi” olduğunu söyledi. Dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa’da, hızla ısınan iklim ve ani ıslak-kuru hava dönüşümleri, özellikle Batı ve Güney Avrupa’da son yıllarda daha yoğun ve yıkıcı yangın sezonlarına yol açıyor. Yangınlar kıta genelinde farklı noktalarda aynı anda etkili oluyor.