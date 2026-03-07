Avrupalılardan İran Saldırısına Tepkiler: Anket Sonuçları Açıklanıyor

İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’de gerçekleştirilen son anketler, kamuoyunun askeri müdahaleye karşı olduğunu ve hükümetlerin daha temkinli ve tarafsız bir yaklaşım benimsemesini istediğini ortaya koyuyor. İspanya’da Madrid merkezli araştırma firması 40dB’nin El Pais gazetesi ve Cadena SER radyosu için yaptığı hızlı ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 68’i ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı çıkıyor. Ayrıca, halkın yüzde 57’si İspanya’nın ABD ve İsrail’e askeri destek vermemesi gerektiğini düşünürken, yüzde 53’ü de ABD’nin İspanya’daki askeri üslerin savaşla bağlantılı operasyonlarda kullanılmasına izin verilmemesine onay veriyor. Katılımcıların yüzde 42’si Başbakan Pedro Sanchez’in krizi yönetme tarzını sehven onayladığını belirtirken, yaklaşık yüzde 80’i çatışmaları yakından izlediğini ve en yaygın duygusunun endişe olduğunu ifade ediyor.

İTALYA’DA DA BENZER GÖRÜŞLER ORTAYA ÇIKIYOR

İtalya’da Roma merkezli YouTrend’in Sky TG24 televizyonu için gerçekleştirdiği ankette, benzer bulgular elde ediliyor. Ankete katılanların yüzde 56’sı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesini istemediğini belirtirken, merkez sağ seçmenlerin yüzde 57’sinin saldırıları desteklediği, geniş merkez sol seçmenlerin ise yüzde 79’unun bunu reddettiği görülüyor. Katılımcıların yüzde 48’i, İtalya hükümetinin tarafsız kalmasının ve taraflar arasında arabuluculuk yapmasının gerektiğini, yüzde 29’u ise hükümetin saldırıları kınayarak derhal ateşkes çağrısı yapması gerektiğini savunuyor.

ALMANYA’DA GÜVEN DÜŞÜYOR

Almanya’da kamu yayıncısı ARD tarafından yayımlanan bir kamuoyu araştırması, kamuoyunda ABD ve İsrail’e duyulan güvenin düşük seviyede olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 58’i, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın haklı olmadığını düşünüyor. Yüzde 75’i ise çatışmanın başka ülkelere sıçraması halinde endişe duyduğunu ifade ediyor. Araştırmaya göre, ABD’ye güven oranı yüzde 15’e gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine iniyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 17’si İsrail’i güvenilir bir ortak olarak görürken, yüzde 85’i küresel siyasette “güçlünün haklı olduğu” bir düzenin hâkim olduğu kanaatinde.

İNGİLTERE’DE ŞARTLI DESTEK GÖRÜLÜYOR

İngiltere’de Londra merkezli araştırma ve veri analizi şirketi YouGov’un çalışmaları, kamuoyunda ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına olan desteğin sınırlı olduğunu ortaya koyuyor. 2 Mart’ta yapılan ankete göre, Britanyalıların yüzde 49’u ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı çıkarken, yüzde 28’i destek veriyor. Ayrıca, katılımcıların önemli bir kısmı, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlar için İngiltere’deki Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait üsleri kullanmasına karşı çıkıyor. Şubat sonunda yapılmış bir araştırmada, katılımcıların yüzde 58’i buna itiraz ederken, 2 Mart’ta “yalnızca füze hedefleriyle sınırlı olması” koşuluyla bile karşı çıkanların oranı yüzde 50 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre, Britanyalıların yüzde 45’i, hükümetin ABD’nin İran’a yönelik saldırıları konusunda ne bir övgüde bulunması ne de kınama yapması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 47’si Başbakan Keir Starmer’ın ABD-İran gerilimine dair tutumunu kötü yönettiğini ifade ederken, yüzde 34’ü ise bu konudaki yönetimini olumlu bulduğunu dile getiriyor.