Avrupalıların İran’a Yönelik Askeri Müdahaleye Karşı Tutumu

İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’de gerçekleştirilen anketlerin genelinde, kamuoyunun askeri müdahalelere karşı olduğu ve hükümetlerin temkinli bir yaklaşım benimsemesini istediği görülüyor. Madrid merkezli 40dB kamuoyu araştırma şirketinin El Pais gazetesi ve Cadena SER radyosuyla yaptığı çalışmaya göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 68’i ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri eylemlerini kabul etmiyor. Ankete katılanların yüzde 57’si İspanya’nın bu ülkelere askeri destek vermeme kararını desteklerken, yüzde 53’ü ABD’nin İspanya’daki askeri üslerinin savaş faaliyetlerinde kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğine inanıyor. Halkın yüzde 42’si Başbakan Pedro Sanchez’in krizi yönetme şekline olumlu bakarken, yaklaşık yüzde 80’i çatışmaları dikkatle izlediğini ve en yaygın hislerinin endişe olduğunu belirtiyor.

İTALYA’DA BENZER GÖRÜNTÜ

İtalya’daki kamuoyu yoklamasında ise benzer bir durum söz konusu. Roma merkezli YouTrend’in Sky TG24 televizyon kanalı için gerçekleştirdiği bir ankette, katılımcıların yüzde 56’sı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesine karşı olduğunu ifade ediyor. Merkez sağ seçmenlerin yüzde 57’sinin saldırıları desteklediği, geniş merkez sol seçmenlerin ise yüzde 79’unun karşı çıktığı görülüyor. Katılımcıların yüzde 48’i İtalya hükümetinin tarafsız kalıp barışçıl bir arabuluculuk yapması gerektiğini savunurken, yüzde 29’u hükümetin saldırıları kınayarak hemen ateşkes çağrısı yapmasını istiyor.

ALMANYA’DA KAMUOYUNDA KAYGI VAR

Almanya’da kamu yayıncısı ARD’nin gerçekleştirdiği bir anket, kamuoyunun ABD ve İsrail’e yönelik güveninin oldukça düşük olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 58’i bu ülkelerin İran’a karşı sürdürdüğü savaşın haklı olmadığına inanıyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 75’i çatışmanın başka ülkelere sıçramasından endişeli. ABD’ye güven oranının yüzde 15’e gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine düştüğü kaydedilirken, İsrail’i güvenilir bir ortak olarak görenlerin oranı yalnızca yüzde 17. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 85’i küresel siyasette şu an “güçlünün haklı olduğu” bir düzenin hâkim olduğunu düşünüyor.

İNGİLTERE’DE SINIRLI DESTEK

İngiltere’de Londra merkezli YouGov’un yaptığı anketler, kamuoyunun ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin desteğinin oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor. 2 Mart’ta gerçekleştirilen anketine göre, Britanyalıların yüzde 49’u saldırılara karşı çıkarken, yüzde 28’i bu eylemleri destekliyor. Ayrıca katılımcıların önemli bir kısmı, ABD’nin İran’a yönelik eylemlerinde İngiltere’deki Kraliyet Hava Kuvvetleri üslerini kullanmasına da karşı. Şubat ayının sonunda yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 58’i bunu istemediğini belirtirken, 2 Mart’ta “yalnızca füze hedefleriyle sınırlı olması” koşuluyla bile karşı çıkanların oranı yüzde 50 olarak ölçüldü. Araştırma, Britanyalıların yüzde 45’inin hükümetin ABD’nin İran’a yönelik saldırıları konusunda ne övgüde bulunmasını ne de kınanmasını gerektiğini düşündüğünü ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 47’si ise Başbakan Keir Starmer’ın bu gerilime ilişkin tutumunu kötü yönetildiğini düşünüyor, yüzde 34’ü ise iyi yönettiğini ifade ediyor.