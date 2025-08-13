GÖZALTINA ALINAN REZAN EPÖZDEMİR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi. Epözdemir, pazar günü gözaltına alındı. Ünlü avukatın poliste ifade vermediği yönündeki suçlamalarla ilgili olarak savcıya ifade vereceği bilgisi elde edildi.

PASAPORTUNA EL KONULDU VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında, Rezan Epözdemir’in pasaportuna da el konulmuştu. Emniyet güçleri, Epözdemir’in Levent’teki iş yerinde arama gerçekleştirdi. O günden bu yana Epözdemir’in emniyetteki işlemleri devam etti.

REZAN EPÖZDEMİR NEYLE SUÇLANIYOR?

Türkiye’nin gündemindeki önemli davaların avukatı Rezan Epözdemir, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım etmekle suçlanıyor.

150 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Epözdemir hakkında sürdürülen soruşturma sürecinde gizlilik kararı alındığı; daha sonra A.D. isimli bir tanığın ifadesinin alındığı öğrenildi. Tanık A.D. ifadesinde, Epözdemir’in rüşvet aldığını iddia ederek üç farklı eyleme atıfta bulundu. Savcılık, bu eylemlerden ikisinin vekalet ilişkisi olduğu için soruşturma izni alınması amacıyla dosyayı ayırdı. Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılına ait bir olayda ise Epözdemir ile C.Ç.’nin, bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldıkları öne sürüldü.