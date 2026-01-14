Edirne’de Uyuşturucu Operasyonu: 117,4 Kilogram Ele Geçirildi

Uyuşturucuyla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Uyuşturucu ile yapılan mücadele Türkiye genelinde durmaksızın devam ediyor. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yürütülen istihbarat çalışmalarında Türkiye’ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Kapıkule Sınır Kapısı’na yönelen bir şüpheliyi tespit etti.

Uyuşturucu Maddeye El Kondu

Şüphelinin üst aramasında 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Sınır kapısında uyuşturucu maddeleri almak üzere geldiği anlaşılan başka bir şüpheli de gözaltına alındı.

İmalathanede Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma genişletildi. Bu doğrultuda, kentte imalathane olarak kullanıldığı tespit edilen bir adreste gerçekleştirilen aramada 117 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır halde bulunan 65 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu imalatında kullanılan 2 makine, 1 kompresör, 1 karıştırıcı, çok sayıda yeşil reçeteli ilaç etiketi, hassas teraziler ve boş kapsüller ele geçirildi.

Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Soruşturma kapsamında toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan birinin Yunanistan’a kaçma teşebbüsünde bulunduğu tespit edilirken, zanlı Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgede yakalandı. Farklı adreslerde yapılan aramalar sayesinde 2 şüpheli daha gözaltına alındı.