Edirne’de Uyuşturucu Operasyonu: 117,4 Kilogram Ele Geçirildi

edirne-de-uyusturucu-operasyonu-117-4-kilogram-ele-gecirildi

Uyuşturucuyla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Uyuşturucu ile yapılan mücadele Türkiye genelinde durmaksızın devam ediyor. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yürütülen istihbarat çalışmalarında Türkiye’ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Kapıkule Sınır Kapısı’na yönelen bir şüpheliyi tespit etti.

Uyuşturucu Maddeye El Kondu

Şüphelinin üst aramasında 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Sınır kapısında uyuşturucu maddeleri almak üzere geldiği anlaşılan başka bir şüpheli de gözaltına alındı.

İmalathanede Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma genişletildi. Bu doğrultuda, kentte imalathane olarak kullanıldığı tespit edilen bir adreste gerçekleştirilen aramada 117 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır halde bulunan 65 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu imalatında kullanılan 2 makine, 1 kompresör, 1 karıştırıcı, çok sayıda yeşil reçeteli ilaç etiketi, hassas teraziler ve boş kapsüller ele geçirildi.

Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Soruşturma kapsamında toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan birinin Yunanistan’a kaçma teşebbüsünde bulunduğu tespit edilirken, zanlı Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgede yakalandı. Farklı adreslerde yapılan aramalar sayesinde 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Siber Suç Operasyonlarında 126 Şüpheli Yakalandı

Siber suçlarla mücadelede yapılan operasyonlar sonucunda 126 kişi gözaltına alındı, bunlardan 16'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, gelişmeleri duyurdu.
Gündem

Marmaris’te Tadilattaki 5 Katlı Apart Otel Çöktü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bakımda olan bir apart otelin çökmesiyle ilgili endişe verici bir olay yaşandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gündem

Temassız Ödeme Limitinde Yeni Artış Duyuruldu

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, yarından itibaren 2 bin 500 liraya yükseltildi. Bu uygulama, kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla temas gerektirmeyen ödemeleri kolaylaştırıyor.
Gündem

ABD Darphanesi Gümüş Ürün Satışlarını Askıya Aldı

ABD Darphanesi, artan gümüş fiyatları ve maliyet dalgalanmaları nedeniyle gümüş koleksiyon ürünlerinin satışını geçici olarak durdurdu. Fiyatların sağlıklı belirlenemediği ifade edildi.
Gündem

Ticaret Bakanlığı’ndan Güvenli Erişim İçin Yeni Sistem

Ticaret Bakanlığı, yeni sistemle ihracat ve antrepo beyannamelerine güvenli erişim sağlıyor. Bu uygulama, gümrük işlemlerinin dijitalleşmesi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.