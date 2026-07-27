Merkez Mahallesi’nde 4 Kişi Bıçaklandı, Polis Havaya Ateş Açtı

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Merkez Mahallesi'nde bıçaklı kavga anı, kalabalık bir grup
Merkez Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada dört kişi yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Dün saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü ve dört kişi yaralandı. Mert B. sırtından, Enes Furkan Y. bacağından, Bora S. baldırından ve Atakan K. kalçasından yaralandı. Polis ekipleri havaya ateş açarak kavgaya müdahale etti. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN ÜÇ SUÇ KAYDI VAR

Mert B.’nin poliste uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanmak ve taksirle yaralama suçlarından toplam 3 kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin olay yerine otomobille geldikleri tespit edildi.

BEYOĞLU'NDAKİ OPERASYONDA ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan Eyüp Ö. (65), Senem Ö. (61) ve Haydar Ö. (35) gözaltına alındı. Eyüp Ö.’nün 22, Senem Ö.’nün 19, Haydar Ö.’nün ise 26 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

BIÇAKLI SALDIRGANIN 19 SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü Eyüp Ö.’nün bıçağı kullanan kişi olduğu tespit edildi. Şüpheli Eyüp Ö.’nün yankesicilik, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından toplam 19 kaydı bulunduğu öğrenildi. Eyüp Ö.’yü yakalama çalışmaları sürüyor.

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