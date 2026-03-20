Avustralya Başbakanı Albanese Camide Protesto Edildi

Gazze’deki çatışmaların yankıları Lübnan ve İran’a kadar uzanırken, Batılı siyasetçilerin desteğiyle Müslüman toplulukların ve insan hakları savunucularının tepkileri artış gösteriyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bayram namazı için Sidney’deki bir camiye yaptığı ziyarette beklenmedik bir şok yaşadı.

PROTESTOLARLA YÜZLEŞTİ

Siyasi bir jest yapmak amacıyla camiye giden Albanese, protokol için ayrılan bölümde halının üzerine oturduğu esnada, yüzlerce kişilik cemaatin protestolarıyla karşılaştı. Başbakan, İsrail’e verdiği destekten dolayı sert eleştirilerin hedefi haline geldi ve bazı kalabalık üyeleri tarafından yuhalanmaya maruz kaldı.

HAİNE HAKARETLER

Protestolar sırasında kalabalık arasında “utanın”, “rezalet”, “soykırım destekçileri” ve “pis köpek” gibi sesler yükseldi. Olay sırasında bir protestocu, güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırıldı. Protestolara caminin her tarafında yükselen tekbir sesleri eklenerek gergin atmosfer artış gösterdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Protesto şiddetinin artması ve kalabalığın Başbakan’ın üzerine yürümesi üzerine, cami yönetimi ve güvenlik görevlileri hızlıca araya girdi. Güvenlik görevlileri, Albanese ve yanındaki heyetin çevresinde etten bir duvar oluşturarak durumu kontrol altına almaya ve gerginliğin daha da tırmanmasını engellemeye çalıştı.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Başbakan Albanese’nin yüzüne karşı yükselen hakaretler arasında gergin bir şekilde oturduğu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Bazı Müslüman cemaat üyeleri, “Siz bizi temsil etmiyorsunuz, on binlerce sivil ölürken buraya gelip yüzümüze gülemezsiniz” şeklinde tepki göstererek sert bir duruş sergiledi.