Avustralya’da Sosyal Medya Yasağı İlk Günlerinde Etkili Oluyor

Avustralya’da Sosyal Medya Kullanımında Yeni Dönem

Avustralya’da 16 yaş altındaki bireylere yönelik sosyal medya yasağının 10 Aralık’ta yürürlüğe girmesi ile birlikte, ilk günlerde 4,7 milyondan fazla hesabın kapatıldığı, kaldırıldığı ya da kısıtlandığı bilgisini duyuruldu. Bu durum, yeni düzenlemenin etkisini hemen gösterdiğini ortaya koyuyor.

Sosyal Medya Kullanımı Yükselişte

Ocak 2024 itibarıyla Avustralya’da yaklaşık 21 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğu belirtiliyor. Bu rakam, ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 76’sına tekabül ediyor. Hükümetin hedeflediği yasak, gençlerin internet ortamında daha güvenli bir şekilde hareket edebilmelerini sağlama amacı taşıyor.

Platformlar Hesaplara Müdahale Ediyor

Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya platformlarının yaş sınırına uymak amacıyla hesaplara müdahale ettiğini ifade etti. Bu durum, belirli yaş grubundaki bireylerin çevrimiçi güvenliğini artırmayı hedefliyor.

