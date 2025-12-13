Avustralya’da Sosyal Medya Yasağına Gençlerden Tepki

Avustralya’da 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte gençler, bu engeli aşmanın farklı yollarını geliştirmeye başladı. Yasak, Snapchat, Instagram ve TikTok gibi popüler platformları kapsıyor. Ancak birçok genç, yalnızca birkaç saat içinde yeni hesaplar oluşturarak veya ebeveynlerinin kimlik bilgilerini kullanarak bu platformlara geri döndü. 14 yaşındaki sporcu Lucy Brooks, Instagram hesabını kaybettiğini ancak arkadaşlarının çoğunun yalnızca bir gün içinde geri döndüğünü aktardı. Bazı gençler, ebeveyn onayı ile yeni hesaplar açarken, bazıları yaş doğrulamasını geçmek için yapay zeka tarafından üretilmiş sahte yetişkin fotoğrafları kullandı. Yaş doğrulama şirketleri, hesabı açan kişinin yaşı büyük olsa bile, hesabı kimin kullandığını algoritmalarla tespit edebileceklerini belirtiyor. Ancak şu an için kararlı gençler, yasaklı uygulamalara ulaşmaya devam ediyor.

HÜKÜMET YASAĞI KUTLADI

Yasanın yürürlüğe girdiği gün, Başbakan Anthony Albanese, Sydney’de intihar nedeniyle çocuklarını kaybeden ailelerle ve çevrimiçi istismar karşıtlarıyla bir araya geldi. Sydney Liman Köprüsü, “Bırakın çocuk olsunlar” sloganıyla yeşil ve sarı renklere dönüştürüldü. Fakat sokaktaki gençlerin büyük bir kısmının hesapları hala kapatılmadı. CNN’e konuşan 15 yaşındaki dört erkek çocuktan biri, “Hesabı açarken doğum tarihimi 2000 yazmıştım, o yüzden kapanmadı” dedi. Diğer bir genç ise Snapchat’i asla bırakmak istemediğini, çünkü arkadaşlarıyla numara paylaşmadan iletişim kurmanın çok kolay olduğunu ifade etti.

GENÇ GİRİŞİMCİLER YASAKTAN ENDİŞELİ

18 yaşındaki haber kanalı 6 News’un kurucusu Leo Puglisi, yasağın etkisiz olduğunu düşünüyor. Kendisinden küçük kardeşinin bile hâlâ sosyal medyada aktif olduğunu söyleyen Puglisi, bu kuralların kariyerini başlamadan bitireceğine inanıyor. 13 yaşında kurduğu tırnak cilası markası Glossy Boys ile sosyal medya üzerinden satış yapan 16 yaşındaki Lucas Lane ise, yasağın genç girişimcileri zor durumda bırakacağına dikkat çekti. Lane, “Gençlerin kendini ifade ettiği bir alanı kapatıyorsunuz. Yasaklamak yerine eğitmek daha doğru olurdu” dedi. Ayrıca, Avustralya Yüksek Mahkemesi’nde yasağa karşı iki dava açıldığı da belirtiliyor. Reddit’in açtığı dava, düzenlemenin “mahremiyet ve ifade özgürlüğü açısından ciddi sorunlar” ortaya çıkardığını savunuyor.

GENÇLER ŞAŞKIN VE ENDİŞELİ

15 yaşındaki Shar, 4.000 takipçisi olan TikTok hesabını kaybetme endişesini taşırken, hiçbir hesabının kapanmadığını söyledi. “Benim yaşımdaki kimsenin hesabı kapanmadı. Bu kadar gösterişli duyurduysanız gereğini yapmanız gerekirdi,” ifadesini kullandı. Cheerleader Lucy’nin ise endişeleri devam ediyor. Arkadaşlarının çoğu hesaplarını indiremediği için fotoğraflarını kaybetmekten korktuklarını aktaran Lucy, sosyal medyanın zararlı içeriklerini kabul etmekle birlikte, tamamen yasaklamanın çözüm olmadığını düşünüyor. “Çocukların sosyal medyada bu kadar fazla olmaması gerektiğini biliyorum,” diyen Lucy, “Ama bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Saat sınırı koymak daha mantıklı olurdu,” şeklinde konuştu.