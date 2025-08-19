Avustralya’ya Tepki, Netanyahu’nun Açıklaması

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

Başbakan Netanyahu, X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Avustralya’nın aşırı sağcı İsrailli milletvekili Simcha Rothman’ın vizesini iptal etmesine ilişkin açıklama yaptı. Rothman’ın vizesinin iptal gerekçesi, “ayrılığa yol açan kişilerin” ülkeye girmesinin onaylanamayacağıydı. Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar ve uyguladıkları insani abluka sonucunda artan uluslararası baskılarla karşılaşan Netanyahu, Avustralya Başbakanı Albanese hakkında, “Tarih, Albanese’i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail’e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı” ifadelerini kullandı.

LAPİD’DEN SERT TEPKİ

İsrail’deki ana muhalefet lideri Yair Lapid, Albanese’e sert eleştiriler yönelten Netanyahu’yu “siyasi açıdan zehirli” bir lider olarak nitelendirdi. Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün demokratik dünyada bir lideri en çok güçlendiren şey, Batı dünyasının siyasi açıdan en zehirli lideri Netanyahu ile yüzleşmektir” ifadelerini kullandı.

VİZE İPTALLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER

Avustralya, Simcha Rothman’ın vizesini, “ayrılığa yol açan kişilerin” ülkeye girmesine izin verilmeyeceği gerekçesiyle iptal etti ve Rothman’ın ülkeye 3 yıl boyunca seyahat etmesi yasaklandı. Rothman’ın vizesinin iptal edilmesinin ardından, Tel Aviv yönetimi, Avustralya’nın işgal altındaki Filistin’deki diplomatlarının oturum vizelerini iptal etme kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu kararın, Canberra yönetiminin “Filistin devletini” tanıma kararı ve Rothman ile beraberinde eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked’in vizesinin iptaline dair bir yanıt olduğunu belirtti. Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze’den sürülmesi görüşünü savunmuş ve bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.