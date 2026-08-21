Avustralya’da Kayıp Dağcı Ölü Bulundu

Avustralya’da 18 yaşındaki bir yürüyüşçünün sekiz gündür kayıp olduğu yoğun ormanlık alanda ailesine, kızlarının sağ bulunduğu haberi yanlışlıkla iletildi. Polis bu hatası için özür diledi. Lily Hooper’ın cesedinin bulunduğu ortaya çıkarken, hem kaybolma nedenini hem de ailenin yanlış haberi nasıl aldığını belirlemek için soruşturma başlatıldı.

KAYIP HABERİNİN ARDINDAN BAŞLATILAN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜ

New South Wales (NSW) Polisi’nin açıklamasına göre Hooper, 12 Ağustos’ta Oakdale’den ayrılarak Nattai Ulusal Parkı’nda tek başına yürüyüşe çıktı. Aynı gece eve dönmemesi üzerine kayıp ihbarı yapıldı. Çok sayıda kurumun katılımıyla başlatılan arama çalışmaları, kızın bulunduğu haberinin iletildiği Perşembe günü erken saatlere kadar sürdü.

AİLE SAĞ HABERİYLE SEVİNÇ YAŞADI

Ailesi, kızlarının hâlâ hayatta olduğuna inanarak arama alanında sevinç gösterilerinde bulundu. Eyalet Başbakanı Chris Minns da bir senato komitesi oturumunun canlı yayını sırasında Hooper’ın sağ kurtulduğunu duyurdu. Ancak dakikalar sonra Minns açıklamasını geri çekerek kızın hayatını kaybettiğini doğruladı. Minns, “Ailesi için derin üzüntü duyuyorum” dedi.

POLİS KOMİSERİNDEN KOŞULSUZ ÖZÜR

NSW Polis Komiseri Mal Lanyon, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında “Ne yazık ki bu sabah Lily’nin cesedi bulunduğunda bir iletişim hatası yaşandı” dedi. Lanyon, “Bu iletişim hatası için koşulsuz özür diliyorum” ifadelerini kullandı. Komiser, hatanın “Lily’nin ailesine yaşattığı ekstra travma” nedeniyle de özür dileyerek “yaşanan utanç ve kafa karışıklığı” için üzgün olduğunu belirtti. Lanyon, “Bu iletişim hatası, Lily’nin bulunduğu haberinin sevinciyle ortaya çıktı” dedi ve “Ne yazık ki bu sevinç yerini büyük bir hayal kırıklığına bıraktı” diye ekledi.

ÖLÜM NEDENİ VE İLETİŞİM HATASI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Lanyon, Hooper’ın uzak bir bölgede bulunduğunu ve haberin birden fazla kişi tarafından iletildiğini söyledi. Kızın ölüm nedenine ilişkin adli soruşturma başlatılırken, iletişim hatasının nasıl meydana geldiği de ayrıca incelenecek. Kuş uçuşu Sidney’e yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olan Nattai Ulusal Parkı, engebeli arazisi ve devasa kumtaşı kayalıklarıyla biliniyor. Parkta son bir haftadır gece saatlerinde sert rüzgarlar ve soğuk hava etkili oluyor.