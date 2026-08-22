Aybüke Pusat ile Furkan Andıç Tatil Karelerini Paylaştı

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, 2019’da ekrana gelen “Her Yerde Sen” dizisinde sevgiliyi canlandırmıştı. Dizideki aşkları gerçek hayata taşınan ikili, ilişkilerini uzun süredir gözlerden uzak sürdürüyordu. Ünlü çift, bu kez birlikte çıktığı tatilden peş peşe kareler paylaştı. Romantik tatil pozları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

TATİLDE DOLU DİZGiN AŞK YAŞADILAR

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, 2019’dan beri bir dargın bir barışık aşk yaşıyor. İkili şimdilerde dolu dizgin birlikte. Oyuncu çift, birlikte aşk dolu bir tatile çıktı. Deniz ve güneş eşliğinde keyifli anlar geçirdiler. Su sporları yaparak tatilin tadını çıkardılar.

PATİLİ DOSTLARI DA ONLARA EŞLİK ETTİ

Pusat ve Andıç, tatile “Biricik” adlı köpekleriyle gitti. Sevimli patili dostları ikiliye eşlik etti. Çift, birbirlerinin objektifine poz vermeyi de ihmal etmedi. Tatilin renkli kareleri hayranlarla buluştu.

"BİRİCİK TATİLE DOYDU" NOTUYLA PAYLAŞTI

Pusat, tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Karelere “Biricik tatile doydu” notunu düştü. Andıç ise paylaşıma yorum yaptı. Sevgilisine “Güzel olduğunuz kadar hızlısınız da hanımefendi” dedi. Daha uzun tatiller diledi. Ünlü çiftin fotoğraflarına beğeni yağdı.