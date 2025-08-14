Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AK Parti’ye katıldı

PARTİDEN İSTİFA AÇIKLAMASI

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çerçioğlu, kendisi ve üç belediye başkanının CHP içinde yaşadıkları sorunlar için defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aradıklarını ancak bir sonuç bulamadıklarını belirtti.

ANTI-DEMOCRATIK UYGULAMALAR VE HEDEF ALINMA DURUMU

“Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.” diyen Çerçioğlu, “Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.” şeklinde açıklama yaptı. CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını ifade eden Çerçioğlu, istifa ettiğini bildirdi.

AK PARTİ ÇATISI ALTINDA YER ALIYOR

Özlem Çerçioğlu, partisinden istifa ettikten sonra AK Parti binasına gitti. İstifa açıklamasından kısa bir süre sonra AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Basın mensuplarına görüntü de veren Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından kısa bir açıklama yaptı. “Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Burada yaşadıklarımı gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var: Ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında buradayım.” dedi. Çerçioğlu’na burada rozet takıldı.

ÇERÇİOĞLU’NUN GÖREV GEÇMİŞİ

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanıdır. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili seçilmiş olup 22. ve 23. dönem TBMM’de görev yapmıştır. 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de aynı göreve tekrar seçilerek dördüncü dönemine başlamıştır. Çerçioğlu, 2002’den itibaren CHP’de siyaset yapıyordu.