Aydın’da Define Kazısıyla İlgili Gizemli Ölüm Olayı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir uçurum kenarında bulunan erkek cesedinin arkasında kaçak define kazısı olduğu ortaya çıktı. Olay, pazar günü Nallıca mevkisinde hareketsiz yatan bir kişi olduğu bilgisi üzerine başlatıldı. Ekiplerin zorlandığı bölgede, 46 yaşındaki Mehmet Çiftçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüpheli bulunması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 9 kişiden, maktul Mehmet Çiftçi’nin eşi ve oğlu ile birlikte beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.T., E.P., H.C. ve O.Ö. ise tutuklu yargılanacak. Zanlıların, define kazısı sırasında meydana gelen bir patlama nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi’nin cesedini uçurumdan attıkları iddia edildi.

İNTİHAR SÜSÜ VERME SUÇLAMASI

Çiftçi’nin eşi, ifadesinde, kocasının daha önce kaçak kazı yapılan bölgelere kendisini de götürdüğünü belirtti. Olay günü araçta beklerken patlama sesi duyduğunu ve sonrasında A.T. tarafından kocasının vefat ettiğinin kendisine bildirildiğini ifade etti. A.T.’nin olayı intihar süsü vermek istediğini dile getirdi.

Maktulün eşi, olayın detaylarını şöyle anlattı: “A.T. eşimin telefonunu aldı ve şifresini bana açtırdı. Görüşmeleri ve mesajları sildi ve geri üzerine koydu.” A.T. ile diğer şüphelilerin, “Biz İzmir’e gidelim sen daha sonra kavga ettik yanımdan ayrıldı ve daha önceden de intihara teşebbüs etti gibi söyle ve müracaatta bulun.” şeklinde eylem planı yaptıklarını belirtti.

ŞÜPHELİLERDEN PIŞMANLIK İFADESİ

Şüpheli A.T., durum hakkında eşine, “Ya hapse gireceksin, ya da böyle olacak.” dediğini aktararak, “Ben de bunun üzerine içimin rahat olmadığını ve eşimin bir çöp gibi bir yere atılmaması gerektiğini söyledim.” dedi. Olayın şokuyla ne yapacağını bilemediğini ifade eden şüpheli, geçmişte yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ve eşinin durumuna neden olanlardan şikayetçi olduğunu belirtti. Tutuklanan şüpheliler ise suçlamaları reddetti.